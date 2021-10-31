Более 120 машин развернули при въезде в Севастополь за день
На железнодорожном вокзале города выявили четырёх пассажиров без необходимых документов. Нужно предъявить либо сертификат о вакцинации, либо справку о недавно перенесённом ковиде.
Фото © Правительство Севастополя
Во второй день работы блокпостов в Севастополе, выставленных в связи с распространением коронавируса, 124 машины и два экскурсионных автобуса не пустили в город. Их пассажиры не смогли предъявить документы о вакцинации или перенесённом CoViD-19.
"При этом на блокпостах отмечают снижение транспортного потока по сравнению с предыдущим днём. Водители и пассажиры осведомлены о введённых в городе ограничениях, а для поездок у них имеются веские основания", — говорится на сайте Правительства Севастополя.
Местные власти отмечают, что в первый день ограничений не было пропущено 207 автомобилей. На въезде в город с 30 октября работает семь таких блокпостов. Пассажиров также предупреждают о введении ограничений на станциях отправления поездов, убывающих в Севастополь.
В воскресенье на железнодорожном вокзале города выявили четверых пассажиров без необходимых документов. Нужно предъявить либо сертификат о вакцинации, либо справку о недавно перенесённом коронавирусе. Такие же правила действуют и для самих жителей Севастополя, желающих в эти дни выехать за его пределы или въехать в город.
На такие меры власти Севастополя пошли из-за непростой ситуации с коронавирусом. Осложнения наблюдаются с середины сентября. В последние дни количество выявляемых случаев заражения несколько раз обновило максимум, превысив 300 новых случаев в сутки. Растёт и число умерших. 11 октября власти решили продлить режим повышенной готовности из-за пандемии до декабря и ужесточить ограничения.
Напомним, из-за роста заболеваемости ковидом в России в субботу, 30 октября, начался режим нерабочих дней, объявленный президентом РФ Владимиром Путиным. Во многих регионах РФ введены антикоронавирусные QR-коды. Школам и вузам рекомендовано уйти на каникулы без потерь для полноты обучения. В Москве нерабочие дни начались 28 октября, закрылось большинство организаций, кроме тех, что обеспечивают работу инфраструктуры, компаний непрерывного цикла и ряда федеральных учреждений.
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