Более 120 машин развернули при въезде в Севастополь за день

Во второй день работы блокпостов в Севастополе, выставленных в связи с распространением коронавируса, 124 машины и два экскурсионных автобуса не пустили в город. Их пассажиры не смогли предъявить документы о вакцинации или перенесённом CoViD-19.

"При этом на блокпостах отмечают снижение транспортного потока по сравнению с предыдущим днём. Водители и пассажиры осведомлены о введённых в городе ограничениях, а для поездок у них имеются веские основания", — говорится на сайте Правительства Севастополя.

Местные власти отмечают, что в первый день ограничений не было пропущено 207 автомобилей. На въезде в город с 30 октября работает семь таких блокпостов. Пассажиров также предупреждают о введении ограничений на станциях отправления поездов, убывающих в Севастополь.

В воскресенье на железнодорожном вокзале города выявили четверых пассажиров без необходимых документов. Нужно предъявить либо сертификат о вакцинации, либо справку о недавно перенесённом коронавирусе. Такие же правила действуют и для самих жителей Севастополя, желающих в эти дни выехать за его пределы или въехать в город.

На такие меры власти Севастополя пошли из-за непростой ситуации с коронавирусом. Осложнения наблюдаются с середины сентября. В последние дни количество выявляемых случаев заражения несколько раз обновило максимум, превысив 300 новых случаев в сутки. Растёт и число умерших. 11 октября власти решили продлить режим повышенной готовности из-за пандемии до декабря и ужесточить ограничения.