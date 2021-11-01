Заваленного в квартире горой мусора москвича пришлось доставать спасателям
Житель столицы превратил своё жилище в настоящую мусорку: передвигаться там можно только ползком.
Фото © Департамент ГОЧСиПБ города Москвы
В московской квартире мужчину завалило барахлом. Видео © Департамент ГОЧСиПБ города Москвы
В одной из московских квартир мужчину завалило хламом, который он собирал на протяжении долгого времени. Выбраться самому у него не вышло, на подмогу пришлось вызывать спасателей.
Как сообщили в Департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы, на место происшествия был выслан отряд пожарно-спасательного центра. Чтобы попасть в квартиру, пришлось выпилить дверь. Операция по спасению прошла успешно — "плюшкина" вызволили из плена накопленного им хлама. Он в порядке и не пострадал.
А ранее Лайф рассказывал, что в Новокузнецке горе-мать растит четырёхлетнюю дочь в квартире-свалке. В жилище творится хаос и антисанитария, однако органы опеки не сочли этот факт основанием для проверки.
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