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Заваленного в квартире горой мусора москвича пришлось доставать спасателям

Житель столицы превратил своё жилище в настоящую мусорку: передвигаться там можно только ползком.

31 октября, 21:40

Фото © Департамент ГОЧСиПБ города Москвы

В московской квартире мужчину завалило барахлом. Видео © Департамент ГОЧСиПБ города Москвы

В одной из московских квартир мужчину завалило хламом, который он собирал на протяжении долгого времени. Выбраться самому у него не вышло, на подмогу пришлось вызывать спасателей.

Как сообщили в Департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы, на место происшествия был выслан отряд пожарно-спасательного центра. Чтобы попасть в квартиру, пришлось выпилить дверь. Операция по спасению прошла успешно — "плюшкина" вызволили из плена накопленного им хлама. Он в порядке и не пострадал.

Тело мужчины нашли под горами хлама в квартире-свалке в Петербурге. Поиски его жены продолжаются

Тело мужчины нашли под горами хлама в квартире-свалке в Петербурге. Поиски его жены продолжаются

А ранее Лайф рассказывал, что в Новокузнецке горе-мать растит четырёхлетнюю дочь в квартире-свалке. В жилище творится хаос и антисанитария, однако органы опеки не сочли этот факт основанием для проверки.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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