Заваленного в квартире горой мусора москвича пришлось доставать спасателям

В московской квартире мужчину завалило барахлом. Видео © Департамент ГОЧСиПБ города Москвы

В одной из московских квартир мужчину завалило хламом, который он собирал на протяжении долгого времени. Выбраться самому у него не вышло, на подмогу пришлось вызывать спасателей.

Как сообщили в Департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы, на место происшествия был выслан отряд пожарно-спасательного центра. Чтобы попасть в квартиру, пришлось выпилить дверь. Операция по спасению прошла успешно — "плюшкина" вызволили из плена накопленного им хлама. Он в порядке и не пострадал.