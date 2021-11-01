Качество работы президента не могут оценить опросы, заявил глава Белого дома Джо Байден. Комментируя свои рекордно низкие рейтинги, он отметил, что избирался не ради одобрения в рамках социологических исследований и на их данные не обращает никакого внимания.

"Опросы могут падать, расти. Сначала они были выше, потом упали до середины, потом выросли, теперь опять низкие. Со всеми другими президентами это случалось", — заявил Байден на пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки".

Он добавил, что избирался не для того, чтобы работать согласно результатам соцопросов. Байден хочет быть уверенным, что "сможет исполнить в качестве президента США то, что обещал".