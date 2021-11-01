НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Со всеми случалось": Байден прокомментировал свои рекордно низкие рейтинги

Нынешний глава Белого дома недавно стал антилидером по этому показателю за последние десятки лет.

31 октября, 21:35
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/joebiden/photos/10155978545206104" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Джо Байден</a></p>

Фото © Facebook / Джо Байден

Качество работы президента не могут оценить опросы, заявил глава Белого дома Джо Байден. Комментируя свои рекордно низкие рейтинги, он отметил, что избирался не ради одобрения в рамках социологических исследований и на их данные не обращает никакого внимания.

"Опросы могут падать, расти. Сначала они были выше, потом упали до середины, потом выросли, теперь опять низкие. Со всеми другими президентами это случалось", — заявил Байден на пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки".

Он добавил, что избирался не для того, чтобы работать согласно результатам соцопросов. Байден хочет быть уверенным, что "сможет исполнить в качестве президента США то, что обещал".

Байден возложил на Россию и Китай вину за разочарование итогами саммита G20

Байден возложил на Россию и Китай вину за разочарование итогами саммита G20

Ранее Лайф сообщал, что в конце октября рейтинг Байдена упал сильнее, чем у кого-либо из предшественников за десятки лет. Популярность главы Белого дома стала снижаться в июле из-за ситуации с коронавирусом. После вывода войск из Афганистана ситуация усугубилась.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1