"Со всеми случалось": Байден прокомментировал свои рекордно низкие рейтинги
Нынешний глава Белого дома недавно стал антилидером по этому показателю за последние десятки лет.
Фото © Facebook / Джо Байден
Качество работы президента не могут оценить опросы, заявил глава Белого дома Джо Байден. Комментируя свои рекордно низкие рейтинги, он отметил, что избирался не ради одобрения в рамках социологических исследований и на их данные не обращает никакого внимания.
"Опросы могут падать, расти. Сначала они были выше, потом упали до середины, потом выросли, теперь опять низкие. Со всеми другими президентами это случалось", — заявил Байден на пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки".
Он добавил, что избирался не для того, чтобы работать согласно результатам соцопросов. Байден хочет быть уверенным, что "сможет исполнить в качестве президента США то, что обещал".
Ранее Лайф сообщал, что в конце октября рейтинг Байдена упал сильнее, чем у кого-либо из предшественников за десятки лет. Популярность главы Белого дома стала снижаться в июле из-за ситуации с коронавирусом. После вывода войск из Афганистана ситуация усугубилась.
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