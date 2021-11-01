Российская актриса Алёна Яковлева рассказала о домогательствах "известного режиссёра" на съёмочной площадке "Мосфильма". По словам артистки, мужчина пообещал сделать её востребованной и популярной в обмен на массаж с её стороны.

"Я грубо сказала: "Пошёл..." И всё. Не потому, что я такая правильная или принципиальная, просто для меня это нонсенс. Я вступаю в отношения, если я их хочу. А так... Мне противно… Я не могу переступить через себя. Это мерзко", — поведала Яковлева в интервью "Вечерней Москве".

По словам актрисы, позже другой влиятельный человек в сфере кино пригрозил ей испортить карьеру в случае отказа от интима. Что и стало, по рассказу Яковлевой, причиной последовавшего за этим её 15-летнего забвения на киностудиях. Знаменитость сравнила сегодняшнее изобилие продакшен-студий и площадок с той ситуацией, когда "Мосфильм" и Горького — и всё". Этим и объяснялась безысходность всех, кто совершал "неправильные телодвижения", считает артистка. Однако сегодня она о потерянном времени вне кадра не жалеет. Хотя тема харассмента её сильно задевает. По её мнению, все, кто подвергся действиям сексуального характера в индустрии кино или искусства, а признался в этом спустя долгие годы, изначально сами на это соглашались.

"Я, например, знаю, что к господину Вайнштейну выстраивалась очередь. Не осуждаю никого. Но вы ведь хотели карьеры любой ценой? Вам это дали. И вдруг через 15–20 лет вы начинаете обвинять человека в том, что он склонял вас к сожительству. Вас же никто не бил по голове, не хватал, вы сами приходили за ролями, успехом, славой", — подытожила актриса.