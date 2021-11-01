В Москве грузовичок разорвало после удара кроссовера BMW
Обошлось без жертв. По предварительным данным, травмы получили два человека.
В Москве грузовичок разорвало после удара кроссовера BMW. Видео © LIFE
В Москве на пересечении улиц Молодогвардейской и Полоцкой кроссовер BMW столкнулся с грузовичком Hyundai Porter. При столкновении последний разорвало — у него отвалился кузов. А автомобиль немецкой марки въехал в столб.
По данным Лайфа, в результате инцидента пострадало два человека. Причины аварии выясняет полиция. Судя по всему, удар произошёл на большой скорости.
А ранее Лайф рассказывал, что в жутком ДТП под Калугой погибло четыре человека. Все они находились в кроссовере Hyndai Santafe, который протаранил прицеп у обочины.
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