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В Москве грузовичок разорвало после удара кроссовера BMW

Обошлось без жертв. По предварительным данным, травмы получили два человека.

31 октября, 21:50

В Москве грузовичок разорвало после удара кроссовера BMW. Видео © LIFE

В Москве на пересечении улиц Молодогвардейской и Полоцкой кроссовер BMW столкнулся с грузовичком Hyundai Porter. При столкновении последний разорвало — у него отвалился кузов. А автомобиль немецкой марки въехал в столб.

По данным Лайфа, в результате инцидента пострадало два человека. Причины аварии выясняет полиция. Судя по всему, удар произошёл на большой скорости.

Лайф публикует видео с моментом столкновения двух трамваев в Петербурге

Лайф публикует видео с моментом столкновения двух трамваев в Петербурге

А ранее Лайф рассказывал, что в жутком ДТП под Калугой погибло четыре человека. Все они находились в кроссовере Hyndai Santafe, который протаранил прицеп у обочины.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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