В Москве грузовичок разорвало после удара кроссовера BMW. Видео © LIFE

В Москве на пересечении улиц Молодогвардейской и Полоцкой кроссовер BMW столкнулся с грузовичком Hyundai Porter. При столкновении последний разорвало — у него отвалился кузов. А автомобиль немецкой марки въехал в столб.

По данным Лайфа, в результате инцидента пострадало два человека. Причины аварии выясняет полиция. Судя по всему, удар произошёл на большой скорости.