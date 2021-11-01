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Установлен лимит на бесплатные переводы маркетплейсам через СБП

При превышении этого порога банки смогут брать со своих клиентов комиссию за покупки.

31 октября, 22:27
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Россияне смогут оплачивать товары и услуги в онлайн-магазинах через систему быстрых платежей без комиссии, если не будут выходить за порог 100 тысяч рублей в месяц. Такое правило ввёл Центробанк с сегодняшнего дня.

Если этот лимит будет превышен, то комиссия составит 0,5% от перевода, но не более 1,5 тысячи рублей. Размер платы, взимаемой с оператора финансовой платформы, составит 0% от суммы перевода.

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А ранее Лайф рассказывал, что российские банки заявили о риске ухода клиентов к нелегалам. Госдума рассматривает закон, который может позволить Центробанку ограничивать выдачу кредитов гражданам.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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