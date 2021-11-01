Установлен лимит на бесплатные переводы маркетплейсам через СБП

Россияне смогут оплачивать товары и услуги в онлайн-магазинах через систему быстрых платежей без комиссии, если не будут выходить за порог 100 тысяч рублей в месяц. Такое правило ввёл Центробанк с сегодняшнего дня.

Если этот лимит будет превышен, то комиссия составит 0,5% от перевода, но не более 1,5 тысячи рублей. Размер платы, взимаемой с оператора финансовой платформы, составит 0% от суммы перевода.