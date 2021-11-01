НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Больше семи миллиардов прививок от коронавируса сделали во всём мире

Свыше половины из них приходится на Китай, Индию и США. В России уровень коллективного иммунитета приближается к 50%.

1 ноября, 00:01
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев

Количество сделанных прививок от ковида во всём мире превысило семь миллиардов. Об этом свидетельствуют официальные заявления властей и статистика СМИ. Но при этом неясно, сколько из них выполнено в рамках полного курса вакцинации.

Как пишет ТАСС, более половины сделанных прививок приходится на три страны: Китай, Индию и США. При этом темпы вакцинации в мире снижаются: предыдущий миллиард прививок был введён за 29 дней, а для достижения седьмого потребовалось 37 дней.

В России, согласно данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, провели уже более 50,9 миллиона полных циклов вакцинации от коронавируса, а прививку первым компонентом сделали 56,8 миллиона раз. Уровень коллективного иммунитета к ковиду в стране оценивается в 46,8%.

Инфекционист Коновалов объяснил необходимость вакцинации детей от ковида

Инфекционист Коновалов объяснил необходимость вакцинации детей от ковида

Ранее Лайф рассказывал, что глава Минздрава Михаил Мурашко назвал нерабочие дни реальной возможностью успеть всем пройти вакцинацию. Он отметил, что медицинские учреждения, где можно сделать прививку, работают, времени у граждан достаточно.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1