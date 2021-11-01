Больше семи миллиардов прививок от коронавируса сделали во всём мире
Свыше половины из них приходится на Китай, Индию и США. В России уровень коллективного иммунитета приближается к 50%.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев
Количество сделанных прививок от ковида во всём мире превысило семь миллиардов. Об этом свидетельствуют официальные заявления властей и статистика СМИ. Но при этом неясно, сколько из них выполнено в рамках полного курса вакцинации.
Как пишет ТАСС, более половины сделанных прививок приходится на три страны: Китай, Индию и США. При этом темпы вакцинации в мире снижаются: предыдущий миллиард прививок был введён за 29 дней, а для достижения седьмого потребовалось 37 дней.
В России, согласно данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, провели уже более 50,9 миллиона полных циклов вакцинации от коронавируса, а прививку первым компонентом сделали 56,8 миллиона раз. Уровень коллективного иммунитета к ковиду в стране оценивается в 46,8%.
Ранее Лайф рассказывал, что глава Минздрава Михаил Мурашко назвал нерабочие дни реальной возможностью успеть всем пройти вакцинацию. Он отметил, что медицинские учреждения, где можно сделать прививку, работают, времени у граждан достаточно.
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