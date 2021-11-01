Как получить более точный результат теста на ковид, пояснили в Минздраве

Наиболее точный результат ПЦР-теста на коронавирус получится при сдаче мазка с первого по пятый день заболевания, рассказал главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике в УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. Концентрация вируса в этот период настолько велика, что даже нет необходимости особо готовиться — приходить на анализ натощак или через три – четыре часа после еды, добавил эксперт.

"Когда инфекция находится в активной фазе и выделение вируса на слизистых достаточно высокое, то его легко можно будет обнаружить при соблюдении всех методик забора биоматериала", — объяснил Токарев в беседе с порталом Ura.ru.

Токарев также отметил, что среди пациентов порой встречаются "сверхраспространители", у которых концентрация вируса всегда предельно высока — в тысячи раз выше обычной. По словам специалиста, таких немного. При этом встречается и обратное — когда на поздних стадиях инфекционного процесса в носоглотке концентрация вируса настолько мала, что пациент уже может погибать на реанимационной койке, а тест при этом будет показывать отрицательный результат. Объясняется это тем, что вирус "сделал своё дело" — запустил в лёгких цитокиновый шторм — и ретировался из носа, так как там ему делать больше нечего, заметил врач.

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева согласилась с мнением Токарева, что при явной клинической картине ПЦР-тестирование покажет точный результат. Если же заболевание длится уже дней восемь-девять, то CoViD-19 можно не поймать, подытожила доктор.