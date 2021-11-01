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Макрон заявил об обмане со стороны премьер-министра Австралии

Речь идёт о партнёрстве AUKUS. И теперь, по мнению президента Франции, Канберра должна предложить конкретные действия для налаживания двусторонних отношений.

31 октября, 23:18
<p>Кадр из видео © Twitter / <a href="https://twitter.com/BevanShields/status/1454867866734432257?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1454867866734432257%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https://www.bfmtv.com/economie/crise-des-sous-marins-emmanuel-macron-affirme-que-le-premier-ministre-australien-lui-a-menti_AD-202110310238.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">BevanShields</a></p>

Кадр из видео © Twitter / BevanShields

Даже не предположение, а уверенность в обмане со стороны премьер-министра Австралии Скотта Моррисона есть у президента Франции Эмманюэля Макрона. Он заявил об этом, когда речь зашла о новом партнёрстве в сфере безопасности AUKUS. Одновременно французский глава отметил, что очень уважает австралийский народ и страну в целом.

"Я не думаю, я знаю это", — говорит Макрон на видео, которое публикует австралийский журналист Беван Шилдс. Президент Франции так ответил на вопрос, считает ли он, что Моррисон обманул его на саммите G20 в Риме.

Впервые после отказа Австралии от крупнейшего оборонного контракта с Францией на поставку подводных лодок разговор между Макроном и Моррисоном состоялся в четверг, сообщает BFM TV. Французский лидер заметил тогда по телефону, что одностороннее решение Канберры подорвало отношения доверия между двумя странами и Австралия должна "предложить конкретные действия, в которых бы воплотилась воля властей пересмотреть двусторонние отношения и продолжить совместные действия в Индо-Тихоокеанском регионе".

Байден назвал неуклюжим поведение США в отношении Франции при формировании AUKUS

Байден назвал неуклюжим поведение США в отношении Франции при формировании AUKUS

Как сообщал Лайф, Макрон и Байден также провели первые переговоры после скандала вокруг AUKUS. В Белом доме считают, что теперь удалось преодолеть кризис в отношениях с Францией, вызванный появлением этой структуры.

Лайф напоминает, что в сентябре США, Австралия и Великобритания объявили о создании нового партнёрства в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе. В результате Париж лишился крупного контракта по поставке подлодок Австралии. Власти Франции назвали это "ударом в спину".

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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