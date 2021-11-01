Макрон заявил об обмане со стороны премьер-министра Австралии

I ask French President Emmanuel Macron whether Scott Morrison lied to him: “I don’t think, I know.” pic.twitter.com/3tcg4xrl90 — Bevan Shields (@BevanShields) October 31, 2021

Даже не предположение, а уверенность в обмане со стороны премьер-министра Австралии Скотта Моррисона есть у президента Франции Эмманюэля Макрона. Он заявил об этом, когда речь зашла о новом партнёрстве в сфере безопасности AUKUS. Одновременно французский глава отметил, что очень уважает австралийский народ и страну в целом.

"Я не думаю, я знаю это", — говорит Макрон на видео, которое публикует австралийский журналист Беван Шилдс. Президент Франции так ответил на вопрос, считает ли он, что Моррисон обманул его на саммите G20 в Риме.

Впервые после отказа Австралии от крупнейшего оборонного контракта с Францией на поставку подводных лодок разговор между Макроном и Моррисоном состоялся в четверг, сообщает BFM TV. Французский лидер заметил тогда по телефону, что одностороннее решение Канберры подорвало отношения доверия между двумя странами и Австралия должна "предложить конкретные действия, в которых бы воплотилась воля властей пересмотреть двусторонние отношения и продолжить совместные действия в Индо-Тихоокеанском регионе".

Как сообщал Лайф, Макрон и Байден также провели первые переговоры после скандала вокруг AUKUS. В Белом доме считают, что теперь удалось преодолеть кризис в отношениях с Францией, вызванный появлением этой структуры.