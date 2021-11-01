По данным Лайфа, обошлось без жертв, но два человека получили травмы различной степени тяжести. На опубликованных кадрах видно, что грузовичок совершал разворот в положенном месте — разметка позволяла ему это сделать. Но он был обязан пропустить автомобиль на встречной полосе. Водитель Hyundai Porter явно не рассчитывал, что тот приблизится так быстро. А водитель BMW X6 почему-то начал уходить в сторону от столкновения только в последний момент. Ехал он на высокой скорости. Кто виноват, разберётся полиция.