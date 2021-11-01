Развернуло на 360 градусов: Камера сняла, как летящий BMW разнёс в щепки грузовичок в Москве
Водитель Hyundai неторопливо совершал манёвр и явно не рассчитывал, что станет помехой.
Камера сняла, как летящий BMW разнёс в щепки грузовичок в Москве. Видео © Telegram / SHOT
Камера видеонаблюдения на пересечении улиц Молодогвардейской и Полоцкой в Москве зафиксировала момент столкновения BMW X6 и Hyundai Porter. Последний не пропустил кроссовер при развороте. Видео опубликовано в телеграм-канале SHOT.
По данным Лайфа, обошлось без жертв, но два человека получили травмы различной степени тяжести. На опубликованных кадрах видно, что грузовичок совершал разворот в положенном месте — разметка позволяла ему это сделать. Но он был обязан пропустить автомобиль на встречной полосе. Водитель Hyundai Porter явно не рассчитывал, что тот приблизится так быстро. А водитель BMW X6 почему-то начал уходить в сторону от столкновения только в последний момент. Ехал он на высокой скорости. Кто виноват, разберётся полиция.
А ранее Лайф рассказывал, что в жутком ДТП под Калугой погибло четыре человека. Все они находились в кроссовере Hyndai Santafe, который протаранил прицеп у обочины.
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