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Киевлянин решил выставить квартиру-свалку на продажу за четверть миллиона долларов

Заваленное мусором жилище находится в доме, построенном около века назад, в центре украинской столицы.

31 октября, 23:00
<p>Кадр из видео © YouTube / <strong style="font-weight: bold;">Супер Сус</strong></p>

Кадр из видео © YouTube / Супер Сус

В центре Киева на улице Ярославов Вал диггер Алексей Лафа устроил в своей четырёхкомнатной квартире настоящую свалку. Об этом на своём ютуб-канале рассказал блогер Супер Сус.

Кадр из видео © YouTube / Супер Сус

Кадр из видео © YouTube / Супер Сус

По его словам, Алексей уже даже нашёл покупателя на свою квартиру. Её оценили в 250 тысяч долларов. Будущему хозяину достанется куча мусора, коробок, различного хлама. В квартире полная антисанитария. Блогер нашёл даже много бутылок с мочой, хотя туалет в рабочем состоянии.

"На всё это имущество я не потратил ни копейки. Всё это найдено, вымучено", — заявил владелец жилплощади.

Помимо Алексея там живёт его мама. Блогер показал и её комнату, и там немного чище, чем в остальной части квартиры.

В квартире-свалке в Петербурге под горами мусора нашли тело объявленной в розыск женщины

В квартире-свалке в Петербурге под горами мусора нашли тело объявленной в розыск женщины

А ранее Лайф рассказывал, что в Новокузнецке горе-мать растит четырёхлетнюю дочь в квартире-свалке. В жилище творится хаос и антисанитария, однако органы опеки не сочли этот факт основанием для проверки.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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