Киевлянин решил выставить квартиру-свалку на продажу за четверть миллиона долларов

В центре Киева на улице Ярославов Вал диггер Алексей Лафа устроил в своей четырёхкомнатной квартире настоящую свалку. Об этом на своём ютуб-канале рассказал блогер Супер Сус.

Кадр из видео © YouTube / Супер Сус

По его словам, Алексей уже даже нашёл покупателя на свою квартиру. Её оценили в 250 тысяч долларов. Будущему хозяину достанется куча мусора, коробок, различного хлама. В квартире полная антисанитария. Блогер нашёл даже много бутылок с мочой, хотя туалет в рабочем состоянии.

"На всё это имущество я не потратил ни копейки. Всё это найдено, вымучено", — заявил владелец жилплощади.

Помимо Алексея там живёт его мама. Блогер показал и её комнату, и там немного чище, чем в остальной части квартиры.