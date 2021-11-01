Киевлянин решил выставить квартиру-свалку на продажу за четверть миллиона долларов
Заваленное мусором жилище находится в доме, построенном около века назад, в центре украинской столицы.
Кадр из видео © YouTube / Супер Сус
В центре Киева на улице Ярославов Вал диггер Алексей Лафа устроил в своей четырёхкомнатной квартире настоящую свалку. Об этом на своём ютуб-канале рассказал блогер Супер Сус.
Кадр из видео © YouTube / Супер Сус
По его словам, Алексей уже даже нашёл покупателя на свою квартиру. Её оценили в 250 тысяч долларов. Будущему хозяину достанется куча мусора, коробок, различного хлама. В квартире полная антисанитария. Блогер нашёл даже много бутылок с мочой, хотя туалет в рабочем состоянии.
"На всё это имущество я не потратил ни копейки. Всё это найдено, вымучено", — заявил владелец жилплощади.
Помимо Алексея там живёт его мама. Блогер показал и её комнату, и там немного чище, чем в остальной части квартиры.
А ранее Лайф рассказывал, что в Новокузнецке горе-мать растит четырёхлетнюю дочь в квартире-свалке. В жилище творится хаос и антисанитария, однако органы опеки не сочли этот факт основанием для проверки.
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