Премьер-министр Северной Македонии ушёл в отставку
Также он больше не возглавляет правящую партию "Социал-демократический союз Македонии".
Фото © Twitter / Зоран Заев
Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев подал в отставку после того, как возглавляемая им партия проиграла второй тур муниципальных выборов. Об этом он написал в своём аккаунте в "Твиттере".
"Вместе с гражданами мы принесли свободу и демократию, а когда есть демократия — есть ответственность. Я ухожу в отставку с должности премьер-министра Северной Македонии и главы СДСМ", — заявил Зоран Заев.
Местные СМИ пишут, что, несмотря на это, в досрочных выборах нет необходимости. Согласно закону, коалиция может согласовать другого кандидата на пост премьер-министра и сформировать правительство без нового голосования.
Лайф напоминает, что 17 августа власти Северной Македонии заявили о решении выслать из страны ещё одного российского дипломата. По словам главы МИД республики Буяра Османи, поведение сотрудника якобы противоречит принципам Венской конвенции. При этом в мае Северная Македония уже высылала одного российского дипломата без объяснения причины. Тогда Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства этой страны.
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