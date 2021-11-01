Премьер-министр Северной Македонии ушёл в отставку

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев подал в отставку после того, как возглавляемая им партия проиграла второй тур муниципальных выборов. Об этом он написал в своём аккаунте в "Твиттере".

"Вместе с гражданами мы принесли свободу и демократию, а когда есть демократия — есть ответственность. Я ухожу в отставку с должности премьер-министра Северной Македонии и главы СДСМ", — заявил Зоран Заев.