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Премьер-министр Северной Македонии ушёл в отставку

Также он больше не возглавляет правящую партию "Социал-демократический союз Македонии".

31 октября, 23:20
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Zoran_Zaev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Зоран Заев</a></p>

Фото © Twitter / Зоран Заев

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев подал в отставку после того, как возглавляемая им партия проиграла второй тур муниципальных выборов. Об этом он написал в своём аккаунте в "Твиттере".

"Вместе с гражданами мы принесли свободу и демократию, а когда есть демократия — есть ответственность. Я ухожу в отставку с должности премьер-министра Северной Македонии и главы СДСМ", — заявил Зоран Заев.

Местные СМИ пишут, что, несмотря на это, в досрочных выборах нет необходимости. Согласно закону, коалиция может согласовать другого кандидата на пост премьер-министра и сформировать правительство без нового голосования.

Россия объявила персоной нон грата дипломата из Северной Македонии

Россия объявила персоной нон грата дипломата из Северной Македонии

Лайф напоминает, что 17 августа власти Северной Македонии заявили о решении выслать из страны ещё одного российского дипломата. По словам главы МИД республики Буяра Османи, поведение сотрудника якобы противоречит принципам Венской конвенции. При этом в мае Северная Македония уже высылала одного российского дипломата без объяснения причины. Тогда Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства этой страны.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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