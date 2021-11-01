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В России введён ГОСТ на окна с защитой для детей

Новые требования включают в себя не только детский замок, но и использование специальной фурнитуры и блокираторов.

31 октября, 23:26
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Новый ГОСТ на окна с особой защитой для безопасности детей вступил в силу с 1 ноября. Документ адресован участникам рынка по производству таких изделий, а также застройщикам.

Теперь производителям необходимо учитывать, что окна должны не только включать детский замок, но и иметь специальную фурнитуру и блокираторы. Это будет препятствовать их случайному открытию. Также рекомендуется применять стёкла со шлифованными кромками.

Специальную маркировку должны будут иметь москитные сетки. Значок будет информировать о том, что они не являются защитной конструкцией.

"В целом документ актуализирует требования двадцатилетней давности, и основное внимание в нём уделяется именно детской безопасности, в том числе в процессе использования противомоскитных сеток, безопасности во время мытья окон, исключению несчастных случаев при разрушении остекления", — сказал в беседе с ТАСС эксперт тематической площадки ОНФ "Жильё и городская среда", член президиума общественной организации "Союз отцов" Павел Склянчук.

В Томске трёхлетняя девочка погибла, выпав из окна пятиэтажки

В Томске трёхлетняя девочка погибла, выпав из окна пятиэтажки

Ранее Лайф рассказывал, что в Новокузнецке женщина спасла выпавшего из окна малыша. Полуторагодовалый ребёнок сорвался со второго этажа. Родители в этот момент были заняты домашними делами.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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