В России введён ГОСТ на окна с защитой для детей
Новые требования включают в себя не только детский замок, но и использование специальной фурнитуры и блокираторов.
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Новый ГОСТ на окна с особой защитой для безопасности детей вступил в силу с 1 ноября. Документ адресован участникам рынка по производству таких изделий, а также застройщикам.
Теперь производителям необходимо учитывать, что окна должны не только включать детский замок, но и иметь специальную фурнитуру и блокираторы. Это будет препятствовать их случайному открытию. Также рекомендуется применять стёкла со шлифованными кромками.
Специальную маркировку должны будут иметь москитные сетки. Значок будет информировать о том, что они не являются защитной конструкцией.
"В целом документ актуализирует требования двадцатилетней давности, и основное внимание в нём уделяется именно детской безопасности, в том числе в процессе использования противомоскитных сеток, безопасности во время мытья окон, исключению несчастных случаев при разрушении остекления", — сказал в беседе с ТАСС эксперт тематической площадки ОНФ "Жильё и городская среда", член президиума общественной организации "Союз отцов" Павел Склянчук.
Ранее Лайф рассказывал, что в Новокузнецке женщина спасла выпавшего из окна малыша. Полуторагодовалый ребёнок сорвался со второго этажа. Родители в этот момент были заняты домашними делами.
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