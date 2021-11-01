В России введён ГОСТ на окна с защитой для детей

Новый ГОСТ на окна с особой защитой для безопасности детей вступил в силу с 1 ноября. Документ адресован участникам рынка по производству таких изделий, а также застройщикам.

Теперь производителям необходимо учитывать, что окна должны не только включать детский замок, но и иметь специальную фурнитуру и блокираторы. Это будет препятствовать их случайному открытию. Также рекомендуется применять стёкла со шлифованными кромками.

Специальную маркировку должны будут иметь москитные сетки. Значок будет информировать о том, что они не являются защитной конструкцией.

"В целом документ актуализирует требования двадцатилетней давности, и основное внимание в нём уделяется именно детской безопасности, в том числе в процессе использования противомоскитных сеток, безопасности во время мытья окон, исключению несчастных случаев при разрушении остекления", — сказал в беседе с ТАСС эксперт тематической площадки ОНФ "Жильё и городская среда", член президиума общественной организации "Союз отцов" Павел Склянчук.