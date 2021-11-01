Медик рассказал о разнице в метеочувствительности мужчин и женщин

Женщины более склонны к метеочувствительности, чем мужчины. Об этом заявил главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. По его словам, к этому склонны больше молодые девушки.

"По статистике, у женщин метеочувствительность встречается чаще. Специалисты это связывают с особенностями гормональной системы. Особенно часто страдают молодые девушки", — сказал Андрей Тяжельников в беседе с РИА "Новости".

Врач подчёркивает, что в пожилом возрасте к перепадам давления становятся более чувствительными и женщины, и мужчины.