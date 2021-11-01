Медик рассказал о разнице в метеочувствительности мужчин и женщин
Насколько на самочувствие человека влияет погода, зависит и от возраста. Пожилые страдают больше.
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Женщины более склонны к метеочувствительности, чем мужчины. Об этом заявил главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. По его словам, к этому склонны больше молодые девушки.
"По статистике, у женщин метеочувствительность встречается чаще. Специалисты это связывают с особенностями гормональной системы. Особенно часто страдают молодые девушки", — сказал Андрей Тяжельников в беседе с РИА "Новости".
Врач подчёркивает, что в пожилом возрасте к перепадам давления становятся более чувствительными и женщины, и мужчины.
А ранее Лайф рассказывал, что врач назвала три привычки, которые помогут пережить локдаун. Медик отметила, что важно не давать пройти без пользы ни одному дню — и тогда период нерабочих дней пролетит быстрее.
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