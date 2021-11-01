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Медик рассказал о разнице в метеочувствительности мужчин и женщин

Насколько на самочувствие человека влияет погода, зависит и от возраста. Пожилые страдают больше.

1 ноября, 01:20
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Женщины более склонны к метеочувствительности, чем мужчины. Об этом заявил главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. По его словам, к этому склонны больше молодые девушки.

"По статистике, у женщин метеочувствительность встречается чаще. Специалисты это связывают с особенностями гормональной системы. Особенно часто страдают молодые девушки", — сказал Андрей Тяжельников в беседе с РИА "Новости".

Врач подчёркивает, что в пожилом возрасте к перепадам давления становятся более чувствительными и женщины, и мужчины.

"Тренировать сосуды": Врач дал советы метеозависимым россиянам

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А ранее Лайф рассказывал, что врач назвала три привычки, которые помогут пережить локдаун. Медик отметила, что важно не давать пройти без пользы ни одному дню — и тогда период нерабочих дней пролетит быстрее.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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