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Limp Bizkit после десятилетнего перерыва выпустила новый альбом

В сборнике 12 треков, в том числе уже представленный в конце сентября Dad Vibes.

1 ноября, 00:53
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/limpbizkit/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">limpbizkit</a></p>

Фото © Instagram / limpbizkit

Американская группа Limp Bizkit выпустила новый альбом Still Sucks, первый с 2011 года. Об этом музыканты сообщили в своём аккаунте в "Инстаграме".

В сборник вошло 12 треков, в том числе Out of Style, Don’t Change, Barnacle, Snacky Poo, а также Dad Vibes, который был представлен ещё 30 сентября.

В записи участвовало пять членов нынешнего состава группы: фронтмен Фред Дёрст, гитарист Уэс Борланд, басист Сэм Риверс, барабанщик Джон Отто и клавишник Леор Димантс. Продакшен взял на себя сам Дёрст, а мастеринг — музыкальный продюсер и звукорежиссёр Закк Червини.

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А ранее Лайф рассказывал, что легендарная ABBA выпустила неизвестный трек 70-х. Композиция Just A Notion войдёт в новый альбом Voyage, релиз которого запланирован на 5 ноября.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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