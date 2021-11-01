Limp Bizkit после десятилетнего перерыва выпустила новый альбом
В сборнике 12 треков, в том числе уже представленный в конце сентября Dad Vibes.
Фото © Instagram / limpbizkit
Американская группа Limp Bizkit выпустила новый альбом Still Sucks, первый с 2011 года. Об этом музыканты сообщили в своём аккаунте в "Инстаграме".
В сборник вошло 12 треков, в том числе Out of Style, Don’t Change, Barnacle, Snacky Poo, а также Dad Vibes, который был представлен ещё 30 сентября.
В записи участвовало пять членов нынешнего состава группы: фронтмен Фред Дёрст, гитарист Уэс Борланд, басист Сэм Риверс, барабанщик Джон Отто и клавишник Леор Димантс. Продакшен взял на себя сам Дёрст, а мастеринг — музыкальный продюсер и звукорежиссёр Закк Червини.
А ранее Лайф рассказывал, что легендарная ABBA выпустила неизвестный трек 70-х. Композиция Just A Notion войдёт в новый альбом Voyage, релиз которого запланирован на 5 ноября.
Комментариев: 0