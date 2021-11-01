Депутат Рады высмеял команду Зеленского из-за "оплеухи" от Турции

Реакция Турции на применение Киевом беспилотника Bayraktar в Донбассе "не может не умилять", заявил депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин. Парламентарий высмеял конфуз, произошедший вокруг упоминания командой президента Украины Владимира Зеленского страны – производителя дрона.

"Это "и прямо не упоминайте меня, вот прямо забудьте моё имя" (как говорил перед обыском сестре герой комедии "Не может быть" по Зощенко) в исполнении тех, с кем наши дипломаты носились как с дражайшим из партнёров, не может не умилять", — написал Волошин в "Фейсбуке".

Депутат Рады назвал это замечание Анкары "оплеухой внешнеполитической команде Зеленского от "турецких союзников". При этом Волошин отметил, что "формально Чавушоглу, конечно, прав: к применению дрона в Донбассе Анкара не имеет никакого отношения".

Ранее Лайф сообщал, что глава МИД Турции призвал Украину не ассоциировать дроны Bayraktar с его страной. "Когда государство покупает вооружение у любой другой страны, оно перестаёт быть турецким, русским или украинским", — отметил дипломат.