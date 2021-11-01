Депутат Рады высмеял команду Зеленского из-за "оплеухи" от Турции
Речь идёт о замечании турецкого МИДа Киеву по поводу озвучивания страны – производителя военной техники. Там попросили забыть Анкару в контексте использования дронов.
Фото © Wikipedia / Bayraktar
Реакция Турции на применение Киевом беспилотника Bayraktar в Донбассе "не может не умилять", заявил депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин. Парламентарий высмеял конфуз, произошедший вокруг упоминания командой президента Украины Владимира Зеленского страны – производителя дрона.
"Это "и прямо не упоминайте меня, вот прямо забудьте моё имя" (как говорил перед обыском сестре герой комедии "Не может быть" по Зощенко) в исполнении тех, с кем наши дипломаты носились как с дражайшим из партнёров, не может не умилять", — написал Волошин в "Фейсбуке".
Депутат Рады назвал это замечание Анкары "оплеухой внешнеполитической команде Зеленского от "турецких союзников". При этом Волошин отметил, что "формально Чавушоглу, конечно, прав: к применению дрона в Донбассе Анкара не имеет никакого отношения".
Ранее Лайф сообщал, что глава МИД Турции призвал Украину не ассоциировать дроны Bayraktar с его страной. "Когда государство покупает вооружение у любой другой страны, оно перестаёт быть турецким, русским или украинским", — отметил дипломат.
Напомним, 26 октября Украина впервые применила дрон Bayraktar в Донбассе. Кадры, снятые в районе посёлка Гранитное, опубликовали в группе ВСУ в "Фейсбуке". В ЛНР расценили произошедшее как официальный конец Минских соглашений. В Луганске напомнили о меморандуме 2014 года, который запрещает полёты боевой авиации и иностранных БПЛА.
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