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Депутат Рады высмеял команду Зеленского из-за "оплеухи" от Турции

Речь идёт о замечании турецкого МИДа Киеву по поводу озвучивания страны – производителя военной техники. Там попросили забыть Анкару в контексте использования дронов.

1 ноября, 01:07
<p>Фото © Wikipedia / <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Taktikplatfomr.JPG" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Bayraktar</a></p>

Фото © Wikipedia / Bayraktar

Реакция Турции на применение Киевом беспилотника Bayraktar в Донбассе "не может не умилять", заявил депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин. Парламентарий высмеял конфуз, произошедший вокруг упоминания командой президента Украины Владимира Зеленского страны – производителя дрона.

"Это "и прямо не упоминайте меня, вот прямо забудьте моё имя" (как говорил перед обыском сестре герой комедии "Не может быть" по Зощенко) в исполнении тех, с кем наши дипломаты носились как с дражайшим из партнёров, не может не умилять", — написал Волошин в "Фейсбуке".

Депутат Рады назвал это замечание Анкары "оплеухой внешнеполитической команде Зеленского от "турецких союзников". При этом Волошин отметил, что "формально Чавушоглу, конечно, прав: к применению дрона в Донбассе Анкара не имеет никакого отношения".

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Ранее Лайф сообщал, что глава МИД Турции призвал Украину не ассоциировать дроны Bayraktar с его страной. "Когда государство покупает вооружение у любой другой страны, оно перестаёт быть турецким, русским или украинским", — отметил дипломат.

Напомним, 26 октября Украина впервые применила дрон Bayraktar в Донбассе. Кадры, снятые в районе посёлка Гранитное, опубликовали в группе ВСУ в "Фейсбуке". В ЛНР расценили произошедшее как официальный конец Минских соглашений. В Луганске напомнили о меморандуме 2014 года, который запрещает полёты боевой авиации и иностранных БПЛА.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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