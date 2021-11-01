Подсчитано количество россиян, которые не могут уехать за границу из-за долгов
Недавно был случай, когда москвичку не выпустили из страны из-за задолженности в шесть копеек.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв
Более четырёх миллионов россиян временно не могут выехать за пределы России. Всему виной накопившиеся долги. Об этом рассказал директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов.
"По состоянию на 1 октября текущего года временное ограничение на выезд из Российской Федерации действовало в рамках 4,2 миллиона исполнительных производств", — сказал Дмитрий Аристов в беседе с РИА "Новости".
Ранее Лайф рассказывал, что москвичку не выпустили в США из-за долга в шесть копеек. Попытки дозвониться до судебного пристава успехом не увенчались, поэтому, прождав несколько часов в аэропорту, девушка отправилась домой.
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