Подсчитано количество россиян, которые не могут уехать за границу из-за долгов

Более четырёх миллионов россиян временно не могут выехать за пределы России. Всему виной накопившиеся долги. Об этом рассказал директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов.

"По состоянию на 1 октября текущего года временное ограничение на выезд из Российской Федерации действовало в рамках 4,2 миллиона исполнительных производств", — сказал Дмитрий Аристов в беседе с РИА "Новости".