Стала известна причина столкновения поездов в английском Солсбери

Two trains have crashed between Salisbury and Andover. Our thoughts are with those affected.



Currently near the scene with emergency services: pic.twitter.com/ZswrIxpIf9 — Gemma Gibson (@journal_gem) October 31, 2021

В результате столкновения двух поездов в окрестностях британского города Солсбери никто не погиб, но есть много пострадавших. Информация об их количестве в СМИ разнится. Так, Би-би-си сообщает, что в больницы доставлено до 17 человек, а Financial Times — что число пострадавших до 12.







"К счастью, погибших не было, однако несколько человек получили ранения, а в соседней церкви был открыт центр помощи пострадавшим. Большинство этих людей — ходячие раненые, однако небольшое количество людей, включая машиниста поезда, были доставлены в больницу", — сообщает пресс-служба Британской транспортной полиции.

Инцидент произошёл примерно в 19:00 (22:00 мск). Поезд, следовавший из Портсмута в Бристоль, столкнулся с неким предметом в туннеле при подъезде к Солсбери. В результате с рельсов сошёл его последний вагон, снеся железнодорожные сигналы. Через несколько минут в состав врезался другой поезд, следовавший с лондонского вокзала Ватерлоо в направлении городка Хонингтон в графстве Девоншир.

Би-би-си также уточняет, что на место ЧП прибыло около 50 врачей и пожарных. Британская железная дорога предупреждает пассажиров, что из-за дождей ситуация становится опасной. За последнее время это второе происшествие на линии. Ранее упавшее дерево оборвало линии электропередачи, прервав железнодорожное сообщение между Лондоном и Глазго, где открылась 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). Как отмечает Financial Times, в результате сотни человек, которые должны были отправиться в Шотландию на конференцию, не смогли этого сделать.