В России предложили ужесточить наказание за неоплату счетов за электричество

Увеличить в два раза штрафы для юридических лиц за неоплату счетов за электроэнергию — с таким предложением выступила ассоциация "НП "Совет рынка", направив письмо в Минэнерго.

"НП "Совет рынка" предлагает удвоить административные штрафы для юрлиц, недоплачивающих потребляемую электроэнергию и не предоставляющих финансовые гарантии, с 100–200 тысяч рублей до 200–400 тысяч", — сказал глава ассоциации Максим Быстров в интервью "Известиям".

Как уточняется, это предложение касается "неотключаемых" потребителей, то есть тех, кого энергосбытовые компании обязаны обслуживать даже при задолженности.

По данным газеты, суммарная задолженность на розничном рынке электроэнергии уже превысила 309 миллиардов рублей. В Минэнерго изданию заявили, что выступают за обеспечение своевременной оплаты потреблённых ресурсов. Там намерены изучить предложения "НП "Совет рынка".