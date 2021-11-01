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"Везде горит": Ляшко заявил об уязвимости Украины из-за провальной дипломатии

Депутат Рады предложил научиться находить общие интересы с другими странами, чтобы делать из врагов друзей.

31 октября, 23:57
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1075454722615179&set=t.100001758206922&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Олег Ляшко</a></p>

Фото © Facebook / Олег Ляшко

Среди соседей Украины нет ни одного дружественного для неё государства, заявил лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко. Депутат связал это со слабой и некомпетентной дипломатией, которая испытывает "провалы по всем фронтам". "Везде горит", — обрисовал ситуацию парламентарий.

"Румыния претендует на нашу территорию, Венгрия подписывает контракт на поставку газа в обход Украины, и я уже не говорю о посягательствах на Закарпатье. Беларусь — это фактически новый Второй фронт, в Молдавии похитили Чауса", — заявил Ляшко в эфире телеканала "Наш".

По мнению депутата, дипломатические провалы образовались из-за слабой власти, которая некомпетентно управляет страной. Он добавил, что научиться находить общие интересы с другими странами, чтобы делать из врагов друзей, — в национальных интересах Украины.

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Как сообщал Лайф ранее, в Пентагоне заявили, что следят за ситуацией на границе России и Украины. Комментарий представителя американского военного ведомства прозвучал на фоне сообщений газеты The Washington Post о некоем наращивании российских сил у границы с Незалежной.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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