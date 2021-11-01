Среди соседей Украины нет ни одного дружественного для неё государства, заявил лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко. Депутат связал это со слабой и некомпетентной дипломатией, которая испытывает "провалы по всем фронтам". "Везде горит", — обрисовал ситуацию парламентарий.

"Румыния претендует на нашу территорию, Венгрия подписывает контракт на поставку газа в обход Украины, и я уже не говорю о посягательствах на Закарпатье. Беларусь — это фактически новый Второй фронт, в Молдавии похитили Чауса", — заявил Ляшко в эфире телеканала "Наш".

По мнению депутата, дипломатические провалы образовались из-за слабой власти, которая некомпетентно управляет страной. Он добавил, что научиться находить общие интересы с другими странами, чтобы делать из врагов друзей, — в национальных интересах Украины.