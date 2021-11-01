Российский шоумен умер от удара током
Похороны Степана Киселёва пройдут в городе Вышний Волочёк 2 ноября.
Степан Киселёв. Фото © ВКонтакте / Официальная лига КВН "Верхневолжье"
Игрок КВН и ведущий Степан Киселёв умер от удара током. Об этом сообщает лига "Верхневолжье".
"Он был добрым, отзывчивым и очень много привнёс, дал знания многим начинающим кавээнщикам Твери и Тверской области. За его плечами проделана большая работа, которую никто никогда не забудет и будет нести память о Степане ещё очень много лет!" — говорится в сообщении лиги.
Прощание с шоуменом пройдёт 2 ноября в городе Вышний Волочёк, а отпевание — в соборе в центре города с 10 до 11 часов.
А ранее Лайф сообщал, что умер серебряный призёр Олимпиады-1964 баскетболист Вячеслав Хрынин. На его счету бронза чемпионата мира, два золота чемпионата Европы, чемпионство в СССР и победа в Кубке чемпионов.
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