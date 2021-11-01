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Российский шоумен умер от удара током

Похороны Степана Киселёва пройдут в городе Вышний Волочёк 2 ноября.

31 октября, 23:42
<p>Степан Киселёв. Фото © ВКонтакте / <a href="https://vk.com/kvn_tver" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Официальная лига КВН "Верхневолжье"</a></p>

Степан Киселёв. Фото © ВКонтакте / Официальная лига КВН "Верхневолжье"

Игрок КВН и ведущий Степан Киселёв умер от удара током. Об этом сообщает лига "Верхневолжье".

"Он был добрым, отзывчивым и очень много привнёс, дал знания многим начинающим кавээнщикам Твери и Тверской области. За его плечами проделана большая работа, которую никто никогда не забудет и будет нести память о Степане ещё очень много лет!" — говорится в сообщении лиги.

Прощание с шоуменом пройдёт 2 ноября в городе Вышний Волочёк, а отпевание — в соборе в центре города с 10 до 11 часов.

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А ранее Лайф сообщал, что умер серебряный призёр Олимпиады-1964 баскетболист Вячеслав Хрынин. На его счету бронза чемпионата мира, два золота чемпионата Европы, чемпионство в СССР и победа в Кубке чемпионов.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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