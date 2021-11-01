В Раде заявили, что найденный мёртвым в такси депутат Поляков был убит

Депутат Верховной рады Украины Антон Поляков, которого нашли мёртвым 8 октября в такси в Киеве, не умер от наркотиков, как было объявлено. Об этом заявила его коллега — парламентарий Анна Скороход. Она выступила с утверждением о преднамеренном убийстве депутата.

"Я хотела бы открыто и откровенно на всю страну заявить, что Антон Поляков был убит", — заявила Анна Скороход в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Скороход, они с Поляковым состояли в близких отношениях и планировали пожениться.

"Не надо придумывать ничего и не надо рассказывать ничего о наркотиках или ещё какой-то ерунде, которую придумывает господин Енин (первый заместитель главы МВД. — Прим. ред.)", — добавила Скороход.