В Раде заявили, что найденный мёртвым в такси депутат Поляков был убит
Анна Скороход рассказала, что состояла с умершим в близких отношениях, утверждения о наркотиках — это "выдумки".
Кадр из видео © Youtube-канал / "Украина-24"
Депутат Верховной рады Украины Антон Поляков, которого нашли мёртвым 8 октября в такси в Киеве, не умер от наркотиков, как было объявлено. Об этом заявила его коллега — парламентарий Анна Скороход. Она выступила с утверждением о преднамеренном убийстве депутата.
"Я хотела бы открыто и откровенно на всю страну заявить, что Антон Поляков был убит", — заявила Анна Скороход в эфире телеканала "Украина 24".
По словам Скороход, они с Поляковым состояли в близких отношениях и планировали пожениться.
"Не надо придумывать ничего и не надо рассказывать ничего о наркотиках или ещё какой-то ерунде, которую придумывает господин Енин (первый заместитель главы МВД. — Прим. ред.)", — добавила Скороход.
Лайф уже рассказывал, что в крови умершего украинского депутата Полякова нашли димедрол. При этом ранее сообщалось только о метадоне — синтетическом лекарственном препарате из группы опиоидов. Доказательств убийства парламентария пока нет.
Напомним, украинский депутат Антон Поляков умер во время поездки в такси в ночь на 8 октября. По предварительным данным, 33-летнему мужчине стало плохо по дороге, его пытались реанимировать врачи скорой, но были вынуждены констатировать смерть. Полиция озвучила две основные версии кончины Полякова, а украинские депутаты тем временем обсуждают, как не стать жертвой отравления.
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