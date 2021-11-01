Байден объяснил своё опоздание на пресс-конференцию "игрой с лифтами"

Президент США Джо Байден опоздал на свою пресс-конференцию в Риме по завершении саммита "Группы двадцати" (G20) почти на час. Он объяснил это "игрой с лифтами" и извинился перед журналистами.

"Пожалуйста, садитесь. Я прошу прощения, что заставил вас ждать. Мы играли с лифтами, долгая история. В любом случае — добрый вечер", — начал своё выступление американский лидер.

Как отмечает телеканал Fox News, в последнее время Джо Байден регулярно опаздывает на аналогичные мероприятия. Среднее время опоздания составляет около 22,4 минуты. Нередко задержки происходили по часу и более.