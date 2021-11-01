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Байден объяснил своё опоздание на пресс-конференцию "игрой с лифтами"

Американские СМИ отмечают, что лидер США с лета опаздывает на публичные мероприятия в среднем на 22,4 минуты.

1 ноября, 00:47
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/joebiden/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">joebiden</a></p>

Фото © Instagram / joebiden

Президент США Джо Байден опоздал на свою пресс-конференцию в Риме по завершении саммита "Группы двадцати" (G20) почти на час. Он объяснил это "игрой с лифтами" и извинился перед журналистами.

"Пожалуйста, садитесь. Я прошу прощения, что заставил вас ждать. Мы играли с лифтами, долгая история. В любом случае — добрый вечер", — начал своё выступление американский лидер.

Как отмечает телеканал Fox News, в последнее время Джо Байден регулярно опаздывает на аналогичные мероприятия. Среднее время опоздания составляет около 22,4 минуты. Нередко задержки происходили по часу и более.

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А ранее Лайф рассказывал, что Байден приехал в Ватикан и представился как "муж своей жены". Это была первая встреча политика с папой римским в качестве президента Соединённых Штатов.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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