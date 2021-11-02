Кремль надеется на скорое достижение договорённостей по признанию ковид-сертификатов с ЕС

Положительные результаты переговоров России и Евросоюза о взаимном признании сертификатов вакцинации от коронавирусной инфекции могут быть достигнуты уже в обозримой перспективе. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Переговоры эти продвигаются в весьма позитивном ключе. И всё-таки мы рассчитываем уже в обозримой перспективе выйти на положительные результаты по взаимному признанию сертификатов о вакцинации", — сказал Песков.