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Кремль надеется на скорое достижение договорённостей по признанию ковид-сертификатов с ЕС

Ранее президент России Владимир Путин призвал иностранные государства ускорить этот процесс.

2 ноября, 09:33
<p>Фото © ТАСС / Красильников Станислав</p>

Фото © ТАСС / Красильников Станислав

Положительные результаты переговоров России и Евросоюза о взаимном признании сертификатов вакцинации от коронавирусной инфекции могут быть достигнуты уже в обозримой перспективе. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Переговоры эти продвигаются в весьма позитивном ключе. И всё-таки мы рассчитываем уже в обозримой перспективе выйти на положительные результаты по взаимному признанию сертификатов о вакцинации", — сказал Песков.

Посол Италии назвал вопрос признания "Спутника V" в Евросоюзе приоритетным для себя

Посол Италии назвал вопрос признания "Спутника V" в Евросоюзе приоритетным для себя

Ранее агентство Reuters сообщило, что экспертиза российской вакцины от коронавируса "Спутник V" может начаться в ЕС в первом квартале 2022 года. Также в ближайшее время может состояться одобрение "Спутника V" Всемирной организацией здравоохранения. ВОЗ уже подтвердила, что рассмотрение заявки входит в финальную стадию. При этом в конце октября в рамках саммита стран "Большой двадцатки" (G20) президент России Владимир Путин призвал иностранные министерства здравоохранения ускорить процесс взаимного признания национальных сертификатов о вакцинации.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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