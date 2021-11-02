Крым 31-й раз подряд обновляет антирекорд по числу заболевших ковидом за сутки
Ранее власти республики внесли свои изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с распространением инфекции.
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Выявление максимального за весь период числа заболевших коронавирусом в Крыму продолжается уже месяц: согласно статистике, за первый день ноября зафиксировано 732 новых случая.
"По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю, за 1 ноября 2021 года на территории республики зарегистрировано 732 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 98 228 положительных на CoViD-19", — говорится в сообщении регионального Минздрава.
Отмечается, что тестирование на ковид за сутки прошёл 3201 человек. Всего с начала пандемии в республике выявлено 98 228 случаев заболевания, выздоровело 85 613 человек, в том числе 1221 за последние сутки. Умерло 3030 человек (в том числе за последние сутки — 20).
Ранее Лайф писал, что в Крыму ввели домашний режим для непривитых граждан старше 60 лет. Власти республики внесли новые изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с распространением ковида.
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