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Инфекционист Минздрава уточнил рекомендации по вакцинации "Спутником лайт"

Ранее министр Михаил Мурашко заявил, что препарат лучше использовать исключительно для ревакцинации от ковида.

2 ноября, 08:02
<p>Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь</p>

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов заявил, что использование однокомпонентной вакцины "Спутник лайт" целесообразно для ревакцинации или вакцинации переболевших ковидом.

"Препарат "Спутник лайт" всё-таки целесообразно использовать не для первичной вакцинации, а для повторной вакцинации или вакцинации пациентов переболевших. А всё-таки для первичной вакцинации, для ранее не болевших рекомендуется использование вакцин двухкомпонентных", — отметил он на интернет-конференции "Покровские чтения".

Путин заявил о возможности использования "Спутника лайт" для повышения эффективности других вакцин

Путин заявил о возможности использования "Спутника лайт" для повышения эффективности других вакцин

Напомним, ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что использование вакцины "Спутник лайт" рекомендуется исключительно для ревакцинации от ковида. Он уточнил, что соответствующие изменения будут внесены в методические рекомендации. При этом в Кремле позже отметили, что слова министра вырваны из контекста, а на самом деле этот препарат эффективен во всём — и для первичной вакцинации, и для повторной.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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