Инфекционист Минздрава уточнил рекомендации по вакцинации "Спутником лайт"

"Препарат "Спутник лайт" всё-таки целесообразно использовать не для первичной вакцинации, а для повторной вакцинации или вакцинации пациентов переболевших. А всё-таки для первичной вакцинации, для ранее не болевших рекомендуется использование вакцин двухкомпонентных", — отметил он на интернет-конференции "Покровские чтения".

Напомним, ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что использование вакцины "Спутник лайт" рекомендуется исключительно для ревакцинации от ковида. Он уточнил, что соответствующие изменения будут внесены в методические рекомендации. При этом в Кремле позже отметили, что слова министра вырваны из контекста, а на самом деле этот препарат эффективен во всём — и для первичной вакцинации, и для повторной.