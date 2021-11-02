Иностранцы массово отменяют туры в Россию

Из-за введённых в РФ нерабочих дней иностранные туроператоры и клиенты массово отменяют или переносят ближайшие туры в страну. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"На данный момент отсутствуют официальные и общие регламенты протокола действий для иностранных туристов в ситуации с QR-кодами. Как представляется, пока единственный вариант пребывания иностранных туристов в России после окончания нерабочих дней — постоянное ПЦР-тестирование. Фактически туристы должны будут сдавать ПЦР-тест каждые 72 часа после въезда в Россию", — сказала Ломидзе РИА "Новости".

По словам туроператоров, сейчас, в предновогодний период, очень важно разработать порядок действий и регламент, который объяснит, каким образом иностранцы смогут заселяться в гостиницы, посещать рестораны и другие общественные места.