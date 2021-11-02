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На Украине объяснили, как Россия переиграла Зеленского "как мальчика"

В Киеве отсутствуют резервы газа, которые могли бы обеспечить энергетическую безопасность страны.

2 ноября, 07:32
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что на политическом поле Москва полностью переигрывает Киев. Так он прокомментировал вероятность встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

"Потому что они (российские власти. — Прим. ред.) загоняют их (Зеленского и его соратников. — Прим. ред.) как мальчиков", поделился он в эфире телеканала "Прямой".

Турчинов привёл в пример ситуацию в энергетике. Так, в начале лета, когда все профессионалы закупали газ и создавали резервы, соратники лидера Незалежной посчитали, что 200 долларов — это слишком уж дорого, и приняли решение ждать спада цен на голубое топливо. Сейчас цена "упала" настолько, что вообще нет ресурса закупать, отметил политик.

На Украине заявили о сокращении транзита газа из РФ на треть с 1 ноября

На Украине заявили о сокращении транзита газа из РФ на треть с 1 ноября

Турчинов также заявил, что у Украины нет запаса газа, который мог бы обеспечить энергетическую безопасность страны. К тому же Киев ещё и "провалил закупку угля".

Ранее Лайф писал о том, почему Зеленский "пойдёт на поклон" в Москву. По словам политолога Корнейчука, ни действующие, ни предыдущие власти Незалежной не сделали ничего, чтобы избавиться от энергетической зависимости от России.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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