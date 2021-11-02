На Украине объяснили, как Россия переиграла Зеленского "как мальчика"

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что на политическом поле Москва полностью переигрывает Киев. Так он прокомментировал вероятность встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

"Потому что они (российские власти. — Прим. ред.) загоняют их (Зеленского и его соратников. — Прим. ред.) как мальчиков", — поделился он в эфире телеканала "Прямой".

Турчинов привёл в пример ситуацию в энергетике. Так, в начале лета, когда все профессионалы закупали газ и создавали резервы, соратники лидера Незалежной посчитали, что 200 долларов — это слишком уж дорого, и приняли решение ждать спада цен на голубое топливо. Сейчас цена "упала" настолько, что вообще нет ресурса закупать, отметил политик.

Турчинов также заявил, что у Украины нет запаса газа, который мог бы обеспечить энергетическую безопасность страны. К тому же Киев ещё и "провалил закупку угля".