Почти 200 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах из-за тумана

В московских аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково отменили или задержали почти 200 рейсов из-за густого тумана. Такие данные приводит сервис "Яндекс.Расписание".

На 10:20 мск в Шереметьево 46 вылетов задержаны, 15 отменены, в Домодедово 60 вылетов задержаны, 14 отменены, во Внуково 53 задержаны, четыре отменены.

Напомним, москвичей предупредили о сильном тумане 2 ноября, объявлен жёлтый уровень погодной опасности. В столичном ГУ МЧС России отметили, что туман должен был рассеяться к 10:00. А пока сотрудники Госавтоинспекции Москвы призывают жителей быть осторожными и внимательными, особенно на пешеходных переходах.