Москвичей предупредили о сильном тумане до утра 2 ноября

В российской столице до утра 2 ноября возможен туман с ограничением видимости до 200 метров. О неблагоприятных условиях экстренно предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие один-два часа с сохранением до 10:00 2 ноября местами по городу Москве ожидается туман с видимостью 200–700 м", — говорится в сообщении ведомства.

В МЧС водителям посоветовали сбросить скорость и увеличить дистанцию между авто, а также избегать внезапных манёвров и поворотов. Пешеходам же лучше иметь на одежде светоотражающие элементы.