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Москвичей предупредили о сильном тумане до утра 2 ноября

В МЧС водителям посоветовали сбросить скорость, увеличить дистанцию между авто и избегать внезапных манёвров.

1 ноября, 19:13

Фото © ТАСС / Терещенко Михаил

В российской столице до утра 2 ноября возможен туман с ограничением видимости до 200 метров. О неблагоприятных условиях экстренно предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие один-два часа с сохранением до 10:00 2 ноября местами по городу Москве ожидается туман с видимостью 200–700 м", — говорится в сообщении ведомства.

В МЧС водителям посоветовали сбросить скорость и увеличить дистанцию между авто, а также избегать внезапных манёвров и поворотов. Пешеходам же лучше иметь на одежде светоотражающие элементы.

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А до этого Лайф рассказывал о сильном ветре в Москве. Тогда ожидались порывы до 18 метров в секунду. Пешеходам рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а автовладельцев попросили парковаться подальше от деревьев.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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