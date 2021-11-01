Бывшего судью нашли сожжённым на кладбище под Томском
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".
Фото © СК РФ по Томской области
В селе Молчаново Томской области найдено тело 59-летнего мужчины. По информации ТВ2, погибшим является Юрий Васильев, который проработал судьёй 21 год в Молчановском районном суде.
Портал отмечает, что вечером 30 октября мужчина отправился на автомойку, загнал машину, но так за ней и не вернулся. В итоге обеспокоенные родственники обратились в правоохранительные органы. По данным портала, 31 октября тело Васильева было найдено сожжённым на местном кладбище, а рядом лежала судейская мантия. По факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
"Следователи проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Произведён осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, проводятся иные следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается", — сообщает СУ СК по региону.
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