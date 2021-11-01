Бывшего судью нашли сожжённым на кладбище под Томском

Портал отмечает, что вечером 30 октября мужчина отправился на автомойку, загнал машину, но так за ней и не вернулся. В итоге обеспокоенные родственники обратились в правоохранительные органы. По данным портала, 31 октября тело Васильева было найдено сожжённым на местном кладбище, а рядом лежала судейская мантия. По факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.