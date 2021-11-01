Минобороны Украины опровергло данные о наращивании российских войск у границы
Однако это не отменяет того, что военная разведка Незалежной осуществляет постоянное наблюдение.
Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
Министерство обороны Украины опровергло данные газеты The Washington Post о том, что РФ якобы наращивает военное присутствие у её границы после завершения российско-белорусских учений "Запад-2021".
"По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, по состоянию на 1 ноября 2021 года дополнительная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники на государственную границу с Украиной не зафиксирована", — говорится в сообщении Минобороны Украины.
Вместе с тем в оборонном ведомстве Незалежной напомнили, что военная разведка страны осуществляет постоянное наблюдение за действиями войск и изменением их численности вблизи государственной границы.
Ранее на статью газеты The Washington Post отреагировали в Пентагоне. Там заявили, что продолжают следить за ситуацией на границе России и Украины.
Напомним, с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти в Белоруссии были проведены белорусско-российские стратегические учения "Запад-2021". В них участвовало до 200 тысяч военнослужащих, около 80 самолётов и вертолётов, до 760 единиц боевой техники (290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и миномётов), до 15 кораблей.
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