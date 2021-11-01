Минобороны Украины опровергло данные о наращивании российских войск у границы

Министерство обороны Украины опровергло данные газеты The Washington Post о том, что РФ якобы наращивает военное присутствие у её границы после завершения российско-белорусских учений "Запад-2021".

"По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, по состоянию на 1 ноября 2021 года дополнительная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники на государственную границу с Украиной не зафиксирована", — говорится в сообщении Минобороны Украины.

Вместе с тем в оборонном ведомстве Незалежной напомнили, что военная разведка страны осуществляет постоянное наблюдение за действиями войск и изменением их численности вблизи государственной границы.

Ранее на статью газеты The Washington Post отреагировали в Пентагоне. Там заявили, что продолжают следить за ситуацией на границе России и Украины.