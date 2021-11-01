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Минобороны Украины опровергло данные о наращивании российских войск у границы

Однако это не отменяет того, что военная разведка Незалежной осуществляет постоянное наблюдение.

1 ноября, 18:47
<p>Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв</p>

Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

Министерство обороны Украины опровергло данные газеты The Washington Post о том, что РФ якобы наращивает военное присутствие у её границы после завершения российско-белорусских учений "Запад-2021".

"По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, по состоянию на 1 ноября 2021 года дополнительная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники на государственную границу с Украиной не зафиксирована", — говорится в сообщении Минобороны Украины.

Вместе с тем в оборонном ведомстве Незалежной напомнили, что военная разведка страны осуществляет постоянное наблюдение за действиями войск и изменением их численности вблизи государственной границы.

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Ранее на статью газеты The Washington Post отреагировали в Пентагоне. Там заявили, что продолжают следить за ситуацией на границе России и Украины.

Напомним, с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти в Белоруссии были проведены белорусско-российские стратегические учения "Запад-2021". В них участвовало до 200 тысяч военнослужащих, около 80 самолётов и вертолётов, до 760 единиц боевой техники (290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и миномётов), до 15 кораблей.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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