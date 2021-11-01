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Врач объяснил, как не отравиться во время отдыха за рубежом

По его мнению, туристам никто не гарантирует, что при готовке блюд в отеле соблюдаются все правила.

1 ноября, 18:40
<p>Фото © <a href="https://m.business-gazeta.ru/news/527630" target="_blank" rel="noopener noreferrer">m.business-gazeta.ru/Азат Сабиров</a></p>

Фото © m.business-gazeta.ru/Азат Сабиров

Врач-гастроэнтеролог Никита Харлов рассказал о правилах, которыми нельзя пренебрегать, отдыхая в чужой стране. Специалист отметил, что в таких регионах, как Египет, где санитарные стандарты ниже российских, туристам стоит самостоятельно уделять внимание своей безопасности.

"На отдыхе в гостинице вы готовите пищу не сами и нет гарантии, что там соблюдаются все правила. Нет гарантий, что фильтрация воды и её обработка соответствуют нормам. Поэтому по возможности стоит пить бутилированную воду или в крайнем случае кипячёную", цитирует медика "Москва 24".

Медик посоветовал тщательно мыть купленные на рынке фрукты и по возможности очищать их от кожуры. Также важно избегать заглатывания воды во время плавания и не объедаться.

В Татарстане возбудили дело после массового отравления российских туристов в Хургаде

В Татарстане возбудили дело после массового отравления российских туристов в Хургаде

Напомним, в результате массового отравления в отеле AMC Royal Hotel в Египте было госпитализировано несколько десятков человек, в том числе дети. В результате власти Хургады закрыли отель на двое суток, общее количество пострадавших достигло 47 человек, 29 из них — россияне. Также был задержан шеф-повар отеля — туристы предполагают, что инцидент произошёл из-за антисанитарии, царящей в гостинице.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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