Врач объяснил, как не отравиться во время отдыха за рубежом
По его мнению, туристам никто не гарантирует, что при готовке блюд в отеле соблюдаются все правила.
Врач-гастроэнтеролог Никита Харлов рассказал о правилах, которыми нельзя пренебрегать, отдыхая в чужой стране. Специалист отметил, что в таких регионах, как Египет, где санитарные стандарты ниже российских, туристам стоит самостоятельно уделять внимание своей безопасности.
"На отдыхе в гостинице вы готовите пищу не сами и нет гарантии, что там соблюдаются все правила. Нет гарантий, что фильтрация воды и её обработка соответствуют нормам. Поэтому по возможности стоит пить бутилированную воду или в крайнем случае кипячёную", — цитирует медика "Москва 24".
Медик посоветовал тщательно мыть купленные на рынке фрукты и по возможности очищать их от кожуры. Также важно избегать заглатывания воды во время плавания и не объедаться.
Напомним, в результате массового отравления в отеле AMC Royal Hotel в Египте было госпитализировано несколько десятков человек, в том числе дети. В результате власти Хургады закрыли отель на двое суток, общее количество пострадавших достигло 47 человек, 29 из них — россияне. Также был задержан шеф-повар отеля — туристы предполагают, что инцидент произошёл из-за антисанитарии, царящей в гостинице.
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