Врач объяснил, как не отравиться во время отдыха за рубежом

Врач-гастроэнтеролог Никита Харлов рассказал о правилах, которыми нельзя пренебрегать, отдыхая в чужой стране. Специалист отметил, что в таких регионах, как Египет, где санитарные стандарты ниже российских, туристам стоит самостоятельно уделять внимание своей безопасности.

"На отдыхе в гостинице вы готовите пищу не сами и нет гарантии, что там соблюдаются все правила. Нет гарантий, что фильтрация воды и её обработка соответствуют нормам. Поэтому по возможности стоит пить бутилированную воду или в крайнем случае кипячёную", — цитирует медика "Москва 24".

Медик посоветовал тщательно мыть купленные на рынке фрукты и по возможности очищать их от кожуры. Также важно избегать заглатывания воды во время плавания и не объедаться.