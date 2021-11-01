Россиянка бросила дочь в запертой машине прямо на путях, авто руками передвинули очевидцы

Жительница Уссурийска бросила дочь в запертом автомобиле прямо на железнодорожном переезде, спасать малышку пришлось очевидцам. Родительнице может грозить уголовное дело по статье об оставлении в опасности.

"По данному факту следственными органами СК РФ по Приморскому краю организована доследственная проверка по ст. 125 УК РФ "Оставление в опасности". По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении на сайте регионального управления СКР.

Видео со спасением девочки появилось в Сети. На нём видно, как несколько человек сдвигают автомобиль с железнодорожных путей в районе Китайского рынка. Очевидцы пояснили, что в салоне авто была заперта 10-летняя девочка. Мужчины смогли переставить авто, машинист поезда также сумел среагировать и вовремя остановить состав.

По данным РИА "Новости", правоохранители уже отыскали 44-летнюю владелицу Nissan Tiida Latio. Женщина заверила, что осознала вину и "очень переживает" о случившемся. Мать утверждает, что отлучилась по неотложному делу всего на пять минут.