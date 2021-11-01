Петербург решили украсить к Новому году в имперском стиле

В Санкт-Петербурге опубликованы единые рекомендации по стилю украшения города к новогодним и рождественским праздникам. В брендбуке расписали концепцию, которая объединит символизм европейского Рождества и имперского стиля петровской эпохи. Об этом сообщили телеканалу "Санкт-Петербург" в пресс-службе аппарата вице-губернатора города Бориса Пиотровского.

Создатели гайда описали возможные формы наружного украшения, тип освещения, а также предложили рекомендации по декорированию балконов, витрин, ярмарок и новогодних магазинчиков. В брендбуке советуют отказаться от слишком ярких витрин и огоньков. При украшении зданий лучше сочетать не более трёх цветов. Гирлянды посоветовали выбирать белого цвета и без мигания. Придерживаться рекомендаций авторы предлагают не только в центре, но и в спальных районах Петербурга.