Фитнес-тренер рассказал о семи упражнениях, которые помогут похудеть к Новому году
Выполняя предложенную программу два раза в неделю дома, за пару месяцев можно потерять до трёх килограммов.
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Новый год, обтягивающие платья и перспектива грядущей новой жизни мотивируют россиян прибегать к запросам в поисковике с экспресс-миссией, как похудеть за пять минут до праздника. К счастью, сейчас времени остаётся больше, целых два месяца, а это значит, что есть шанс привести себя в форму. О том, какие упражнения помогут быстро скинуть лишние килограммы, рассказал в беседе с "Вечерней Москвой" фитнес-тренер, чемпион мира и рекордсмен России по жиму лёжа, блогер Евгений Шилин.
Первое упражнение — это жим гантелей стоя. В нём нужно поднимать гантели вверх по траектории треугольника, а после опускать руки в исходное положение. Второе — тяга гантелей к поясу стоя в наклоне. Необходимо наклонить корпус вперёд под углом 45 градусов, затем поднять гантели к поясу. Третье упражнение от Шилина — румынская тяга с гантелями. Заключается в том, чтобы, стоя с прямой спиной, наклоняться вперёд до угла 90 градусов, при этом чуть сгибать ноги в коленях. Четвёртое — приседания с одной гантелей в руках. Пятое упражнение — сгибание рук стоя с гантелями. Руки должны быть прижаты к туловищу, затем одновременно или поочередно сгибаем руки в локте. Шестым упражнением для домашних тренировок фитнес-тренер назвал отжимания от пола с колен, седьмым — планку на локтях. Все перечисленные элементы нужно выполнять по 15–20 повторений на три–четыре подхода, рассказал эксперт.
"Первые результаты появятся через две-три недели при условии неизменного питания. Если вы потребляете норму калорий, ваш вес не меняется, то за счёт дополнительной активности вы создаёте дефицит, организм начинает худеть. В целом разделяю взгляд "ты — то, что ты ешь". Поэтому многое будет зависеть от вашего текущего рациона", — предупредил Евгений Шилин, отметив, что при выполнении выше прописанной программы два раза в неделю за пару месяцев можно потерять два-три килограмма.
Но всё кажется просто только на словах, однако срывы и потерю мотивации никто не отменял. Психолог, психотерапевт Марина Слинькова считает, что для того, чтобы не сорваться и довести начатое до конца, каждому стоит найти своего "помощника". Это могут быть визуализация желаний, разговор с близкими или даже жёсткий договор с самим собой.
Психолог рекомендует ставить небольшие промежуточные цели, поощряя себя даже за мини-результаты. Это может быть новая покупка или поход куда-то. С длинной целью трудно идти, однако это зависит от саморегуляции. Например, когда родители говорят детям, что в конце четверти купят подарок, то обычно это не очень работает, поскольку мотивация быстро падает. Поэтому нужно отталкиваться от особенностей каждого человека. Длительная и масштабная перспектива или короткая и внятная, пояснила специалист.
Ранее Лайф писал, что диетолог предложил "идеальный завтрак" для желающих похудеть. По мнению специалиста, овсянка не лучший вариант утренней трапезы для тех, кто пытается избавиться от лишних килограммов.
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