В Петербурге вновь появился препарат "Спутник лайт" для вакцинации от ковида

В Санкт-Петербурге вновь появилась вакцина от коронавируса "Спутник лайт". В город доставлена новая партия российского препарата в объёме 100 тысяч доз, сообщает пресс-служба администрации губернатора Северной столицы.

"На фармбазу Петербурга поступила партия вакцины "Спутник лайт" в количестве 100 тысяч доз", — говорится в сообщении пресс-службы.

Губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся на сайте, отметил необходимость наращивать темпы вакцинации, чтобы быстрее выработать коллективный иммунитет. По его словам, не менее важна ревакцинация тех, кто уже делал прививки или переболел ковидом. "Спутник лайт", согласно методическим рекомендациям Минздрава РФ, идеально подходит для второго варианта.