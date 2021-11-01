Тонга вводит недельный локдаун после первого случая ковида

В Королевстве Тонга вводят общенациональный локдаун, который продлится с 2 до 7 ноября. Об этом сообщает портал Matangi Tonga Online, ссылаясь на канцелярию премьер-министра страны Похивы Туионетоа. Власти приняли данное решение после того, как подтвердился первый случай заболевания коронавирусом.

Так, будут отменены все внутренние авиарейсы и массовые мероприятия, закрыты границы регионов страны. Кроме того, приостановят работу предприятий, учреждений и ведомств, кроме ряда необходимых для жизнеобеспечения граждан.

Как уточняется, первый пациент с диагнозом CoViD-19 был выявлен в Королевстве Тонга 29 октября. Заразившийся прибыл на самолёте из города Крайстчерч. Вместе с ним в салоне находилось ещё 215 пассажиров. Всего, по данным местного Минздрава, в группе риска после контакта с заболевшим оказалось более 300 человек. При этом новые случаи коронавируса в стране медики пока не зафиксировали.