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Комаровский предупредил о смертельной опасности потери обоняния из-за ковида

Простые житейские советы, которые дал доктор самим заболевшим и их родственникам, способны, по его мнению, спасти жизнь очень многим людям.

1 ноября, 03:30
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/boikofamily/?__tn__=,d-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Boiko Family</a></p>

Фото © Facebook / Boiko Family

Потеря обоняния несёт реальную угрозу жизни человека, считает популярный врач и телеведущий Евгений Комаровский. Первая причина — невозможность установить по запаху свежесть и качество еды. Доктор призвал близких людей на время таких проявлений ковида у человека помочь ему и проверять на запах всё, что тот ставит на стол. Вторая причина — разные бытовые происшествия, в том числе пожар.

"Поскольку у вас нет обоняния, вы не можете ощущать запах дыма и запах газа", — цитирует Комаровского 5-tv.ru.

Особенно эта угроза актуальна в период отопительного сезона. Поэтому врач призвал людей, которые болеют дома и ещё не восстановились после перенесённой инфекции, почаще проверять газовое оборудование или установить датчики дыма. Простые житейские советы могут помочь спасти жизнь многим людям, уверен Комаровский.

Потерявших обоняние из-за ковида россиян призвали установить газовые датчики

Потерявших обоняние из-за ковида россиян призвали установить газовые датчики

Ранее Лайф сообщал, что доктор Комаровский назвал ошибку в лечении ковида, приводящую к осложнениям. Врач также негативно высказался о противниках вакцинации. По его мнению, сказывается недостаток информирования населения.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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