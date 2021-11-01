Комаровский предупредил о смертельной опасности потери обоняния из-за ковида
Простые житейские советы, которые дал доктор самим заболевшим и их родственникам, способны, по его мнению, спасти жизнь очень многим людям.
Фото © Facebook / Boiko Family
Потеря обоняния несёт реальную угрозу жизни человека, считает популярный врач и телеведущий Евгений Комаровский. Первая причина — невозможность установить по запаху свежесть и качество еды. Доктор призвал близких людей на время таких проявлений ковида у человека помочь ему и проверять на запах всё, что тот ставит на стол. Вторая причина — разные бытовые происшествия, в том числе пожар.
"Поскольку у вас нет обоняния, вы не можете ощущать запах дыма и запах газа", — цитирует Комаровского 5-tv.ru.
Особенно эта угроза актуальна в период отопительного сезона. Поэтому врач призвал людей, которые болеют дома и ещё не восстановились после перенесённой инфекции, почаще проверять газовое оборудование или установить датчики дыма. Простые житейские советы могут помочь спасти жизнь многим людям, уверен Комаровский.
Ранее Лайф сообщал, что доктор Комаровский назвал ошибку в лечении ковида, приводящую к осложнениям. Врач также негативно высказался о противниках вакцинации. По его мнению, сказывается недостаток информирования населения.
Комментариев: 0