Комаровский предупредил о смертельной опасности потери обоняния из-за ковида

Потеря обоняния несёт реальную угрозу жизни человека, считает популярный врач и телеведущий Евгений Комаровский. Первая причина — невозможность установить по запаху свежесть и качество еды. Доктор призвал близких людей на время таких проявлений ковида у человека помочь ему и проверять на запах всё, что тот ставит на стол. Вторая причина — разные бытовые происшествия, в том числе пожар.

"Поскольку у вас нет обоняния, вы не можете ощущать запах дыма и запах газа", — цитирует Комаровского 5-tv.ru.

Особенно эта угроза актуальна в период отопительного сезона. Поэтому врач призвал людей, которые болеют дома и ещё не восстановились после перенесённой инфекции, почаще проверять газовое оборудование или установить датчики дыма. Простые житейские советы могут помочь спасти жизнь многим людям, уверен Комаровский.