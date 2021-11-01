Аэропорт Сиднея принял первый за 590 дней международный рейс

Впервые за последние 590 дней в аэропорт Сиднея прибыл регулярный международный пассажирский рейс. Самолёт, прилетевший из Лос-Анджелеса, открыл программу восстановления авиасообщения между Австралией и остальным миром. В пресс-службе авиакомпании Qantas ("Куонтас") сообщили, что все купившие билеты были полностью вакцинированы против коронавируса.

"Рейс QF12 из Лос-Анджелеса приземлился в Сиднее в 06:00 по местному времени (22:00 31 октября мск. — Прим. ред.). Прибывшие этим рейсом пассажиры стали первыми более чем за полтора года, кому не нужно отправляться на карантин или соблюдать какие-либо другие санитарные ограничения", — сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании Qantas.

Обратный вылет этого борта запланирован на 18:30 (10:30 мск). Границы Австралии были закрыты по распоряжению правительства с 24 марта 2020 года. Авиакомпания выполнила за это время сотни репатриационных рейсов, возвращая австралийцев домой во время пандемии, но этот рейс стал первым регулярным почти за 600 дней, сообщил перевозчик.

Генеральный директор Qantas Group Алан Джойс отметил, что произошло это радостное событие благодаря активному участию австралийцев в национальной программе вакцинации. Он уточнил, что с 1 ноября Qantas начинает выполнять регулярные пассажирские рейсы из Сиднея в Лондон и Лос-Анджелес и в ближайшие недели планирует возобновить полёты ещё по ряду маршрутов.