"У нас будет газ": Президент Молдавии призналась, что довольна подписанием контракта с "Газпромом"
Согласно документу, топливо по новым условиям будет поставляться в республику уже с сегодняшнего дня.
Фото © Facebook / Maia Sandu
Молдавия довольна подписанным контрактом с "Газпромом" на поставку газа. Об этом заявила президент республики Майя Санду, добавив, что газовый кризис удалось преодолеть.
"Мы довольны, что этот контракт был согласован и подписан. У нас будет газ после 1 ноября. И это уже очень хорошо", — сказала Санду в интервью "Коммерсанту".
Лидер Молдавии отмечает, что для республики было важным согласовать те цены, которые и страна сможет потянуть, и конечные потребители. Избежать повышения цен всё-таки не удалось, но оно будет не таким, каким могло бы.
"Повышение тарифов будет, но в то же время это повышение не такое большое, которое было бы, если бы покупали сегодня, потому что мы все знаем, что сегодняшние цены очень-очень высоки", — уточнила президент Молдавии.
Лайф напоминает, что 29 октября Молдавия договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет. Поставки голубого топлива в республику по новому соглашению стартуют уже 1 ноября. Министр инфраструктуры республики Андрей Спыну заявил, что Молдавия в ноябре будет получать российский газ по цене около 450 долларов за тысячу кубов. Как отметил вице-премьер, позже стоимость голубого топлива будет изменяться в зависимости от показателей на биржах.
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