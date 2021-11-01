Молдавия довольна подписанным контрактом с "Газпромом" на поставку газа. Об этом заявила президент республики Майя Санду, добавив, что газовый кризис удалось преодолеть.

"Мы довольны, что этот контракт был согласован и подписан. У нас будет газ после 1 ноября. И это уже очень хорошо", — сказала Санду в интервью "Коммерсанту".

Лидер Молдавии отмечает, что для республики было важным согласовать те цены, которые и страна сможет потянуть, и конечные потребители. Избежать повышения цен всё-таки не удалось, но оно будет не таким, каким могло бы.

"Повышение тарифов будет, но в то же время это повышение не такое большое, которое было бы, если бы покупали сегодня, потому что мы все знаем, что сегодняшние цены очень-очень высоки", — уточнила президент Молдавии.