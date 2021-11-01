Аналитики спрогнозировали рост цен в ноябре

В России в ноябре могут повыситься цены на многие позиции товаров. По данным Росстата, в сентябре годовая инфляция ускорилась до 7,4%, а на 25 октября она разогналась до 7,97%.

Как пишут РИА "Новости", эксперты ожидают, что в ноябре она может ускориться до 8,02%. Это станет максимумом с февраля 2016 года.

"К числу факторов можно отнести продолжающийся рост цен в России и за рубежом на продовольствие и легковые автомобили, урожай существенно ниже уровня прошлого года, а также осложняющие работу бизнеса вынужденные эпидемиологические ограничения", — говорит старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич.