НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

На Камчатке рабочего затянуло в станок для переработки рыбных отходов

Мужчина погиб, и следователи теперь выясняют, есть ли в этом основание для уголовного дела.

1 ноября, 02:03
<p>Фото © СУ СК РФ по Камчатскому краю</p>

Фото © СУ СК РФ по Камчатскому краю

На Камчатке рабочего затянуло в установку для переработки рыбных отходов, 45-летнего мужчину спасти не удалось. Региональное СУ СК РФ начало проверку по факту трагического инцидента.

Как рассказали в ведомстве, рабочего без признаков жизни обнаружили в помещении по производству рыбной муки. Случилось это на территории рыбоперерабатывающего предприятия в посёлке Нагорном Елизовского района.

"Предположительно, потерпевшего затянуло в установку для переработки рыбных отходов", — сообщают следователи.

В Набережных Челнах рабочего затянуло и прокрутило через токарный станок

В Набережных Челнах рабочего затянуло и прокрутило через токарный станок

По результатам проверки будет принято решение, есть ли в смерти мужчины основание для возбуждения уголовного дела.

Ранее под Рязанью рабочие погибли на предприятии по производству пороха. Лайф публиковал видео взрыва в цехе.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1