На Камчатке рабочего затянуло в станок для переработки рыбных отходов

На Камчатке рабочего затянуло в установку для переработки рыбных отходов, 45-летнего мужчину спасти не удалось. Региональное СУ СК РФ начало проверку по факту трагического инцидента.

Как рассказали в ведомстве, рабочего без признаков жизни обнаружили в помещении по производству рыбной муки. Случилось это на территории рыбоперерабатывающего предприятия в посёлке Нагорном Елизовского района.

"Предположительно, потерпевшего затянуло в установку для переработки рыбных отходов", — сообщают следователи.

По результатам проверки будет принято решение, есть ли в смерти мужчины основание для возбуждения уголовного дела.