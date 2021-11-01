На Камчатке рабочего затянуло в станок для переработки рыбных отходов
Мужчина погиб, и следователи теперь выясняют, есть ли в этом основание для уголовного дела.
Фото © СУ СК РФ по Камчатскому краю
На Камчатке рабочего затянуло в установку для переработки рыбных отходов, 45-летнего мужчину спасти не удалось. Региональное СУ СК РФ начало проверку по факту трагического инцидента.
Как рассказали в ведомстве, рабочего без признаков жизни обнаружили в помещении по производству рыбной муки. Случилось это на территории рыбоперерабатывающего предприятия в посёлке Нагорном Елизовского района.
"Предположительно, потерпевшего затянуло в установку для переработки рыбных отходов", — сообщают следователи.
По результатам проверки будет принято решение, есть ли в смерти мужчины основание для возбуждения уголовного дела.
Ранее под Рязанью рабочие погибли на предприятии по производству пороха. Лайф публиковал видео взрыва в цехе.
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