НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Депутат Рады обвинил Литву и Молдавию в предательстве Украины

Парламентарий отметил, что эти страны решают свои проблемы в энергетике без оглядки на реакцию Киева.

1 ноября, 01:30
<p>Вадим Рабинович. Фото © "Оппозиционная платформа — За жизнь"</p>

Вадим Рабинович. Фото © "Оппозиционная платформа — За жизнь"

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что Литва и Молдавия предали Украину. Таким мнением он поделился на своей странице в "Фейсбуке".

"Молдова и Литва, кстати, просто сбежали с этого бала и предали Украину", — написал Рабинович.

Он пояснил, что Молдавия заключила контракт с "Газпромом" на поставку газа в течение пяти лет "сразу после того, как Украина подарила ей один миллион кубов газа". А Литва купила электроэнергию в России, хотя ранее призывала Киев так не делать.

"Везде горит": Ляшко заявил об уязвимости Украины из-за провальной дипломатии

"Везде горит": Ляшко заявил об уязвимости Украины из-за провальной дипломатии

Как рассказывал Лайф, ранее Вадим Рабинович призвал украинские власти прийти к России и Белоруссии и спокойно предложить решать вопросы прагматично. Он описал пословицей способ втереться в доверие к Москве и Минску.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1