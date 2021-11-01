Депутат Рады обвинил Литву и Молдавию в предательстве Украины

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что Литва и Молдавия предали Украину. Таким мнением он поделился на своей странице в "Фейсбуке".

"Молдова и Литва, кстати, просто сбежали с этого бала и предали Украину", — написал Рабинович.

Он пояснил, что Молдавия заключила контракт с "Газпромом" на поставку газа в течение пяти лет "сразу после того, как Украина подарила ей один миллион кубов газа". А Литва купила электроэнергию в России, хотя ранее призывала Киев так не делать.