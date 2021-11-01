Депутат Рады обвинил Литву и Молдавию в предательстве Украины
Парламентарий отметил, что эти страны решают свои проблемы в энергетике без оглядки на реакцию Киева.
Вадим Рабинович. Фото © "Оппозиционная платформа — За жизнь"
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что Литва и Молдавия предали Украину. Таким мнением он поделился на своей странице в "Фейсбуке".
"Молдова и Литва, кстати, просто сбежали с этого бала и предали Украину", — написал Рабинович.
Он пояснил, что Молдавия заключила контракт с "Газпромом" на поставку газа в течение пяти лет "сразу после того, как Украина подарила ей один миллион кубов газа". А Литва купила электроэнергию в России, хотя ранее призывала Киев так не делать.
Как рассказывал Лайф, ранее Вадим Рабинович призвал украинские власти прийти к России и Белоруссии и спокойно предложить решать вопросы прагматично. Он описал пословицей способ втереться в доверие к Москве и Минску.
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