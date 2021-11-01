Прохор Шаляпин заявил, что квартиры умершей жены не собирается никому отдавать

Возвращать квартиры покойной супруги Татьяны Клаудии Дэвис, 42-летней миллионерши, умершей от коронавируса сразу после свадьбы, российский певец Прохор Шаляпин не намерен. Он заявил в прямом эфире с телеведущей Леной Лениной, что объекты недвижимости жена купила незадолго до своей смерти и сама оформила на него.

"Не собираюсь никому ничего возвращать", — отрезал Шаляпин, после чего попросил подругу сменить тему, чтобы не злить людей.

При этом Шаляпин отметил, что с вопросами об этой недвижимости никто из родственников его супруги к нему не обращался. Он добавил, что в этом случае поменял бы своё решение. Как сообщает радио "Комсомольская правда", канадская жена оформила на певца четыре квартиры в Москве общей стоимостью 70 миллионов рублей. Прохор убедил возлюбленную, что такие инвестиции очень выгодны для иностранца.