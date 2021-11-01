Украинский политик спрогнозировал капитуляцию Киева после встречи Зеленского с Путиным

Личная встреча российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского закончится капитуляцией для Киева. Об этом заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

"Встреча Путина и Зеленского потенциально очень опасна. <…> Потому что слишком разные весовые категории у Путина и Зеленского. После такой встречи всей стране может быть не до шуток. Потому что Путин будет встречаться только в одном формате — это капитуляция руководства страны", — сказал Турчинов в эфире телеканала "Прямой".

Он уверен, что Москва готовится именно к такому формату, к капитуляции Зеленского. Турчинов призвал власти Украины подготовить "другие формы реагирования", однако не уточнил, какие именно.

Также он напомнил о невыполненном предвыборном обещании Зеленского вскоре после избрания президентом закончить военный конфликт в Донбассе. Как отметил Турчинов, тот три года спустя "не освободил ни одного метра украинской земли".