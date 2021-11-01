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Украинский политик спрогнозировал капитуляцию Киева после встречи Зеленского с Путиным

По мнению Турчинова, у лидеров двух государств слишком разные "весовые категории", поэтому такие переговоры "очень опасны".

1 ноября, 02:42
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/oleksandr.turchynov/?tn-str=k*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Олександр Турчинов</a></p>

Фото © Facebook / Олександр Турчинов

Личная встреча российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского закончится капитуляцией для Киева. Об этом заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

"Встреча Путина и Зеленского потенциально очень опасна. <…> Потому что слишком разные весовые категории у Путина и Зеленского. После такой встречи всей стране может быть не до шуток. Потому что Путин будет встречаться только в одном формате — это капитуляция руководства страны", — сказал Турчинов в эфире телеканала "Прямой".

Он уверен, что Москва готовится именно к такому формату, к капитуляции Зеленского. Турчинов призвал власти Украины подготовить "другие формы реагирования", однако не уточнил, какие именно.

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Также он напомнил о невыполненном предвыборном обещании Зеленского вскоре после избрания президентом закончить военный конфликт в Донбассе. Как отметил Турчинов, тот три года спустя "не освободил ни одного метра украинской земли".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на сложности в организации переговоров Путина и Зеленского. На сегодняшний день перспективы встречи лидеров государств плохие из-за курса Киева на выход из Минских соглашений, уточнил представитель Кремля.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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