НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Собчак предложила продавать алкоголь только людям с высшим образованием

Телеведущая призналась, что и сама, бывало, увлекалась спиртным. Она считает, что поведение подшофе зависит от уровня интеллекта человека.

1 ноября, 02:58
<p>Кадр из шоу Иды Галич "Есть вопросики" © <a href="https://www.youtube.com/channel/UCBELlne6XFSBbYaSTDbCvvA" target="_blank" rel="noopener noreferrer">YouTube</a></p>

Кадр из шоу Иды Галич "Есть вопросики" © YouTube

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак призвала начать продавать спиртное в России только тем, у кого есть диплом о высшем образовании. По её мнению, поведение человека, к примеру под влиянием алкоголя, зависит от его умственных способностей.

"Нужно ввести закон, что алкоголь, наркотики и любые подобные вещи нужно продавать людям только с высшим образованием. Потому что-то или иное средство, попадающее в организм человека, связано ещё с человеческим материалом", — неожиданно предложила Собчак в эфире ютуб-шоу Иды Галич "Есть вопросики".

Журналистка добавила, что и сама, бывало, увлекалась спиртным. Но не понимает, как можно довести себя при этом до бессознательного состояния. По её мнению, здесь всё зависит от уровня интеллекта.

Собчак: Я — самая богатая жена чиновника

Собчак: Я — самая богатая жена чиновника

Напомним, ранее Собчак попала в ДТП по дороге между Адлером и Красной Поляной в Краснодарском крае. "Майбах", в котором ехала телеведущая, выехал на встречку и столкнулся с "фольксвагеном", в результате пассажирка второй машины скончалась, ещё два человека пострадали. Сама Собчак быстро покинула место происшествия и улетела в Москву. Позже появилось видео момента смертельного ДТП. Водитель "майбаха" признал свою вину, его отправили под домашний арест, а телеведущую вызвали на допрос как свидетеля.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1