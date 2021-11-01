Собчак предложила продавать алкоголь только людям с высшим образованием

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак призвала начать продавать спиртное в России только тем, у кого есть диплом о высшем образовании. По её мнению, поведение человека, к примеру под влиянием алкоголя, зависит от его умственных способностей.

"Нужно ввести закон, что алкоголь, наркотики и любые подобные вещи нужно продавать людям только с высшим образованием. Потому что-то или иное средство, попадающее в организм человека, связано ещё с человеческим материалом", — неожиданно предложила Собчак в эфире ютуб-шоу Иды Галич "Есть вопросики".