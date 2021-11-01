Собчак предложила продавать алкоголь только людям с высшим образованием
Телеведущая призналась, что и сама, бывало, увлекалась спиртным. Она считает, что поведение подшофе зависит от уровня интеллекта человека.
Кадр из шоу Иды Галич "Есть вопросики" © YouTube
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак призвала начать продавать спиртное в России только тем, у кого есть диплом о высшем образовании. По её мнению, поведение человека, к примеру под влиянием алкоголя, зависит от его умственных способностей.
"Нужно ввести закон, что алкоголь, наркотики и любые подобные вещи нужно продавать людям только с высшим образованием. Потому что-то или иное средство, попадающее в организм человека, связано ещё с человеческим материалом", — неожиданно предложила Собчак в эфире ютуб-шоу Иды Галич "Есть вопросики".
Журналистка добавила, что и сама, бывало, увлекалась спиртным. Но не понимает, как можно довести себя при этом до бессознательного состояния. По её мнению, здесь всё зависит от уровня интеллекта.
Напомним, ранее Собчак попала в ДТП по дороге между Адлером и Красной Поляной в Краснодарском крае. "Майбах", в котором ехала телеведущая, выехал на встречку и столкнулся с "фольксвагеном", в результате пассажирка второй машины скончалась, ещё два человека пострадали. Сама Собчак быстро покинула место происшествия и улетела в Москву. Позже появилось видео момента смертельного ДТП. Водитель "майбаха" признал свою вину, его отправили под домашний арест, а телеведущую вызвали на допрос как свидетеля.
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