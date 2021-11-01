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NI: На применение Киевом дрона в Донбассе Россия может ответить не только словами

Обозреватель отмечает, что Москва видит в действиях Киева нарушение Минских соглашений, а тот с таким мнением не согласен.

1 ноября, 03:11
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

Россия может выйти за рамки резких слов в адрес Украины, отвечая на первое применение Киевом турецкого ударного беспилотника Bayraktar в Донбассе. Об этом пишет в статье для National Interest обозреватель Марк Эпископос.

"Следует обратить внимание на некоторые ранние сигналы, согласно которым реакция Кремля на эти предполагаемые "провокации" может выйти за рамки резких слов", — отмечается в статье.

Журналист подчёркивает, что Москва расценивает применение ударных беспилотников на линии разграничения как прямое нарушение Минских соглашений со стороны Киева. Тот же уверен, что ничего не нарушал.

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Лайф писал, что 26 октября Украина впервые применила дрон Bayraktar в Донбассе. Кадры, снятые в районе посёлка Гранитное, опубликовали в группе ВСУ в "Фейсбуке". В ЛНР расценили произошедшее как официальный конец Минских соглашений. В Луганске напомнили о меморандуме 2014 года, который запрещает полёты боевой авиации и иностранных БПЛА.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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