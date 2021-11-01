NI: На применение Киевом дрона в Донбассе Россия может ответить не только словами
Обозреватель отмечает, что Москва видит в действиях Киева нарушение Минских соглашений, а тот с таким мнением не согласен.
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Россия может выйти за рамки резких слов в адрес Украины, отвечая на первое применение Киевом турецкого ударного беспилотника Bayraktar в Донбассе. Об этом пишет в статье для National Interest обозреватель Марк Эпископос.
"Следует обратить внимание на некоторые ранние сигналы, согласно которым реакция Кремля на эти предполагаемые "провокации" может выйти за рамки резких слов", — отмечается в статье.
Журналист подчёркивает, что Москва расценивает применение ударных беспилотников на линии разграничения как прямое нарушение Минских соглашений со стороны Киева. Тот же уверен, что ничего не нарушал.
Лайф писал, что 26 октября Украина впервые применила дрон Bayraktar в Донбассе. Кадры, снятые в районе посёлка Гранитное, опубликовали в группе ВСУ в "Фейсбуке". В ЛНР расценили произошедшее как официальный конец Минских соглашений. В Луганске напомнили о меморандуме 2014 года, который запрещает полёты боевой авиации и иностранных БПЛА.
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