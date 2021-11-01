NI: На применение Киевом дрона в Донбассе Россия может ответить не только словами

Россия может выйти за рамки резких слов в адрес Украины, отвечая на первое применение Киевом турецкого ударного беспилотника Bayraktar в Донбассе. Об этом пишет в статье для National Interest обозреватель Марк Эпископос.

"Следует обратить внимание на некоторые ранние сигналы, согласно которым реакция Кремля на эти предполагаемые "провокации" может выйти за рамки резких слов", — отмечается в статье.

Журналист подчёркивает, что Москва расценивает применение ударных беспилотников на линии разграничения как прямое нарушение Минских соглашений со стороны Киева. Тот же уверен, что ничего не нарушал.