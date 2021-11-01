Гинцбург рассказал об отзывах людей, которые трижды привились "Спутником V"

От привитых российским антиковидным препаратом "Спутник V" не поступает нареканий по поводу каких-либо побочных действий вакцины. Причём их нет и от тех, кто уже прошёл ревакцинацию, то есть ввёл третью дозу препарата. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.