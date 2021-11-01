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Гинцбург рассказал об отзывах людей, которые трижды привились "Спутником V"

Помимо двух доз в рамках основного этапа вакцинации также можно получить третью для усиления иммунитета через некоторое время.

1 ноября, 03:38
<p>Фото © <a href="https://sputnikvaccine.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Спутник V"</a></p>

Фото © "Спутник V"

От привитых российским антиковидным препаратом "Спутник V" не поступает нареканий по поводу каких-либо побочных действий вакцины. Причём их нет и от тех, кто уже прошёл ревакцинацию, то есть ввёл третью дозу препарата. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Сейчас абсолютно никаких нареканий на побочные действия нет", — подчеркнул Гинцбург, отвечая на соответствующий вопрос журналиста, пишет РИА "Новости".

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Ранее Лайф сообщал, что уровень коллективного иммунитета к ковиду среди россиян оценили в 45%. Согласно последним данным оперштаба по борьбе с CoViD-19, как минимум одним из компонентов вакцины привилось более 50 миллионов человек.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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