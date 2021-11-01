Диетолог предложил "идеальный завтрак" для желающих похудеть

Яйца всмятку — идеальный завтрак, считает доктор медицинских наук, профессор, диетолог Алексей Ковальков. По его мнению, это блюдо в начале дня стоит есть тем, кто желает похудеть, поскольку оно сытное и позволит дольше не испытывать чувство голода.

Медик на своём ютуб-канале отметил, что популярная овсянка не подходит для завтрака тем, кто борется с ожирением. Каши, по его мнению, следует употреблять только перед походом в спортзал. Ковальков говорит, что те, кто ест овсянку, уже через пару часов хотят подкрепиться.

"Эталоном по аминокислотному составу является яичный белок. Это идеальный завтрак. Если съедать утром яйца всмятку, то в течение дня человек ест на 25 процентов пищи меньше, чем в том случае, когда он съедает яйца вкрутую или вообще не ест этот продукт", — заверил Алексей Ковальков.

Также для худеющих он порекомендовал исключить из утреннего рациона сахар, картофель, белый рис, мёд и фруктовые соки. Вместо сахара можно добавлять в кофе корицу.