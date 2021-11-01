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Диетолог предложил "идеальный завтрак" для желающих похудеть

По мнению специалиста, овсянка не лучший вариант утренней трапезы для тех, кто пытается избавиться от лишних килограммов.

1 ноября, 05:05
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Яйца всмятку — идеальный завтрак, считает доктор медицинских наук, профессор, диетолог Алексей Ковальков. По его мнению, это блюдо в начале дня стоит есть тем, кто желает похудеть, поскольку оно сытное и позволит дольше не испытывать чувство голода.

Медик на своём ютуб-канале отметил, что популярная овсянка не подходит для завтрака тем, кто борется с ожирением. Каши, по его мнению, следует употреблять только перед походом в спортзал. Ковальков говорит, что те, кто ест овсянку, уже через пару часов хотят подкрепиться.

"Эталоном по аминокислотному составу является яичный белок. Это идеальный завтрак. Если съедать утром яйца всмятку, то в течение дня человек ест на 25 процентов пищи меньше, чем в том случае, когда он съедает яйца вкрутую или вообще не ест этот продукт", — заверил Алексей Ковальков.

Также для худеющих он порекомендовал исключить из утреннего рациона сахар, картофель, белый рис, мёд и фруктовые соки. Вместо сахара можно добавлять в кофе корицу.

Диетолог рассказала, от чего нельзя отказываться при похудении

Диетолог рассказала, от чего нельзя отказываться при похудении

Ранее Лайф сообщал, что диетолог рассказала, от чего нельзя отказываться при похудении. Если этим пренебречь, то результаты диеты могут сильно огорчить.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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